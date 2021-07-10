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Первый в России конный памятник Николаю II установлен в Нижегородской области
Общество
Первый в России конный памятник Николаю II установлен в Нижегородской области
Вконтакте  /  Православные Кулебаки

Нижний Новгород, 10 июля. Первый в России конный памятник Николаю II появился в городе Кулебаки Нижегородской области. Монумент установлен у храма священномученика Михаила (Гусева).

Весь процесс от переговоров и сбора средств до установки контролировал протоиерей Николай Болдырев. Идеей увековечить память императора он загорелся в Серафимо-Дивеевском монастыре в год 100-летия убиения царской семьи.

«Я вспомнил историю, как одному иноку во сне было видение: в бушующем море на скалы был выброшен огромный корабль. Вот-вот он должен перевернуться, люди в панике. Когда пригляделся, увидел название корабля — «Россия», тут же начал молиться. На горизонте показался всадник на коне в гимнастерке и фуражке. Это был царь Николай II. Он помог судну спуститься и отправиться в плавание. Люди радовались и благодарили его», — рассказал в беседе с корреспондентом ФАН Николай Болдырев.

Тогда инок в попытках разгадать сон обошел всех уважаемых старцев Афона. Все как один ответили: «Это видение пришло от Бога, и только по молитвам царя Господь помилует Россию».

Первый в России конный памятник Николаю II установлен в Нижегородской области
Вконтакте  / Православные Кулебаки

«Я решил установить памятник Николаю II не в царских одеждах, а в гимнастерке и фуражке. Чтобы он был как в том сне, на коне. Познакомился со скульптором Ириной Макаровой, которая возвела монумент с изображением царской семьи. Она сразу же подготовила небольшую скульптуру, и мы получили благословение архиерея», — добавил священнослужитель.

К благому делу присоединилась практически вся Россия. Общими силами было собрано более пяти миллионов рублей. Готовый монумент установили на территории храма священномученика Михаила (Гусева) 9 июля.

Памятник будет освящен 17 июля, в день убиения царской семьи. В богослужении примет участие архиепископ Выксунский и Павловский Варнава.

Ранее ФАН писал об открытии памятника медикам в Ростовской области. Мемориал открыли у Аксайской городской больницы.

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