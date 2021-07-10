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Столица без света: мэрия Махачкалы обвинила филиал «Россетей» в бездействии
Происшествия
Столица без света: мэрия Махачкалы обвинила филиал «Россетей» в бездействии
wikipedia.org  /  Suleymannabiev / CC BY-SA 4.0

Махачкала, 10 июля. Мэрия дагестанской столицы обвиняет в бездействии гарантирующего поставщика электроэнергии в город филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» — компанию «Дагэнерго». Уже четвертые сутки более 50 тысяч махачкалинцев остаются без света.

По данным столичной администрации, на аварийных участках сетей должны работать 13 бригад энергокомпании. Однако фактически работы ведутся только на пяти объектах.

«В «Дагэнерго» была направлена комиссия. В ходе совещания было озвучено, что в работе задействовано 13 бригад, но сотрудниками межведомственной комиссии установлено, что работа ведется только на пяти локациях, тогда как актуальных участков, где люди ждут восстановления подачи электроэнергии, на десяток больше», — говорится в сообщении мэрии.

Там отметили, что все жалобы горожан на поставщика электроэнергии будут заактированы и переданы в прокуратуру республики. Более того, специалисты городской администрации помогут гражданам готовить исковые заявления в суд по фактам неисполнения филиалом «Россетей» своих обязательств.

«Межведомственная комиссия окажет содействие жителям Махачкалы в подготовке досудебных претензий и судебных документов по качеству предоставления электроэнергии от гарантирующих поставщиков. Глава города Салман Дадаев поручил подготовить заявление в прокуратуру с приложением всех случаев нарушения условий энергоснабжения потребителей», — заявили в столичной мэрии.

Ранее ФАН сообщал, что на Махачкалу обрушился сильный ливень с ветром. За короткое время выпало большое количество осадков в виде дождя, что привело к подтоплению ряда улиц и отключениям на энергообъектах.

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россия дагестан махачкала россети отключение электричества
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