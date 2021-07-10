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МЧС контролирует лесопожарную обстановку в Магаданской области

  /   Обновлено: 10 июля 2021 13:23
Происшествия
МЧС контролирует лесопожарную обстановку в Магаданской области
pxhere.com

Магадан, 10 июля. Сотрудники МЧС России заявили о том, что держат под контролем пожарную обстановку в лесах Магаданской области. В регионе зафиксировано 37 очагов огня на площади свыше 144 тыс. га.

Спасатели подчеркнули, что задымления в городах и поселках не наблюдается, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Об этом сообщает источник в региональном ведомстве.

Для тушения природных пожаров на территории Магаданской области привлечено 83 человека и 19 единиц техники, в том числе 12 человек и 3 единицы техники предоставлены МЧС России. По словам специалистов, ГУ МЧС России по Магаданской области и правительство региона обладают достаточными ресурсами и средствами, чтобы оперативно отреагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

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мчс лесные пожары магаданская область пожарная обстановка
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