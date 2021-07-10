В ЛНР сообщили о работе украинской станции РЭБ на линии разграничения в Донбассе

Луганск, 10 июля. ВСУ разместили на линии разграничения станцию радиоэлектронной борьбы, сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, работа станций РЭБ была зафиксирована у населенных пунктов Подлесное, Троицкое и Орехово. Таким образом украинские военные пытались помешать работе представителей ОБСЕ, использующих беспилотники для мониторинга ситуации в регионе.

«В зоне ответственности 59-й, 24-й и 57-й бригад ВСУ с целью подавления сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенных пунктов Подлесное, Троицкое и Орехово зафиксировано применялись станции РЭБ «Буковель-АД»», — говорится в сообщении.

При этом ВСУ, по данным НМ ЛНР, разместили бронетехнику в подконтрольных Киеву прифронтовых населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что украинские военные открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики. Минометный обстрел произошел нынешним утром.