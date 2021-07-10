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«Не всегда был верен»: стало известно о новых претендентах на наследство Меньшова
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Шоу-бизнес
«Не всегда был верен»: стало известно о новых претендентах на наследство Меньшова
Агентство городских новостей Москва

Москва, 10 июля. Наследство великого кинематографиста Владимира Меньшова может достаться посторонним людям. Стало известно о возможных новых наследниках покойного артиста.

Смерть оскароносного режиссера культовых советских фильмов стала настоящей трагедией не только для его семьи, но и для всей страны. Спустя всего пару дней после похорон в Сети стали активно обсуждать, кому же достанется многомиллионное наследство Меньшова.

По некоторым источникам, режиссер не всегда был верен своей супруге актрисе Вере Алентовой. Много лет назад пара даже расставалась, и неизвестно, с кем проводил те холостяцкие ночи молодой Меньшов. Главными претендентами на имущество и счета покойного остаются его дочь Юлия Меньшова и супруга, однако во время дележки всегда появляются посторонние люди.

«Все мы знаем, что после смерти известных мужчин появляются внебрачные дети, которые тоже претендуют на имущество. Думаю, Меньшов не исключение. Все мы считаем, что за его миллионы начнется самая настоящая война. Всем хочется лакомый кусочек. Тем более что Володя не всегда был верен Вере Алентовой», — рассказала актриса, пожелавшая остаться анонимной, в интервью изданию «Собеседник».

Пока неизвестно, оставил ли режиссер завещание. По информации СМИ, Меньшов за свою жизнь успел сколотить неплохое состояние. В его распоряжении были квартира в центре Москвы, стоимостью до 50 млн рублей, элитный загородный дом в Игнатово (30-40 млн рублей), антиквариат. Кроме того, наследники поделят между собой и банковские счета покойного.

Великий российский и советский кинематографист умер 5 июля от последствий коронавируса нового типа. Церемония прощания с артистом прошла в Доме кино. На похоронах Меньшова собралось большое количество родственников, друзей и коллег.

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