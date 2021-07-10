Большинство украинцев поддерживают идею репараций от Германии

Киев, 10 июля. Более половины граждан Украины считают, что Германия и Россия должны выплатить компенсацию за события Великой Отечественной войны.

Соответствующее исследование провел Киевский международный институт социологии по заказу фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива. Согласно полученным данным, 61% респондентов считают, что Берлин обязан компенсировать преступления нацистов. Вместе с тем 55,3% опрошенных уверены, что в отношении России справедливы аналогичные меры из-за депортации крымских татар.

Ранее социологический опрос показал, что 62,4% украинцев недовольны текущим курсом страны. Аналитики связывают это с невыполненными обещаниями президента Украины Владимира Зеленского.