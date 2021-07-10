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Пиар-директор Моргенштерна прокомментировала его «поездку» на Украину

  /   Обновлено: 10 июля 2021 13:05
Шоу-бизнес
Пиар-директор Моргенштерна прокомментировала его «поездку» на Украину
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

, 10 июля. Представитель популярного российского рэп-исполнителя Моргенштерна (Алишер Валеев) Анна прокомментировала новость о внезапной поездке оскандалившегося артиста на Украину.

Новость о посещении украинских территорий появилась после публикаций музыканта в Stories Instagram. Моргенштерн вместе со своей невестой блогером Диларой Зинатуллиной позировали для фото на фоне подсолнухового поля.

«Медовый месяц продолжается. Мы на Украине», — сообщил фолловерам скандально известный музыкант.

В апреле Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Моргенштерна в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности страны. Артисту был запрещен въезд в страну. После попадания в черный список Моргенштерн подал в суд на Службу безопасности Украины.

Заявления и посты рэп-исполнителя прокомментировала его пиар-директор Анна. Она заверила представителей СМИ, что Валеев не пересекал украинскую границу, в чем она уверена точно.

«Это шутка. Прошу прощения, можно я не буду отвечать на всякие такого плана вопросы? У меня есть более серьезные дела. Но я знаю, что его там нет», — подчеркнула представитель артиста в интервью РЕН ТВ.

Моргенштерну не впервой эпатировать публику, поскольку всю свою карьеру он построил именно на этом. Несколько месяцев назад творчество артиста вышло из-под контроля, против него было возбуждено административное дело. Зюзинский районный суд оштрафовал рэпера на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотических веществ в его клипах.

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украина поездка пиар-директор моргенштерн
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