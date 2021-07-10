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Экономика
«Газпром» досрочно возобновил поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа»
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Военнослужащие Балтийского флота РФ начали отработку боевой стрельбы на плаву
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Ливия выбрана страной проведения встречи организации AFROSAI в 2024 году
14:27
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«Худшее использование фотошопа»: нацразведке США досталось за отретушированный снимок
14:26
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Ученым из Великобритании и Китая удалось разгадать 40-летнюю тайну Юпитера
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Профессор московского вуза ударил сына ножом
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Весь мир
Байден уволил очередного чиновника, оставшегося со времен Трампа
14:18
Экономика
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14:16
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Россия и США обсудят кибербезопасность. События дня
Видео
Россия и США обсудят кибербезопасность. События дня
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Байден анонсировал встречу США и России по кибербезопасности

Американские и российские представители могут встретиться 16 июля для обсуждения вопросов кибербезопасности. Об этом сообщил журналистам президент Соединенных Штатов Джо Байден. Впрочем, хозяин Белого дома не привел никаких подробностей предстоящих контактов, в том числе не анонсировал место и формат потенциального диалога. Накануне в ходе часового телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным американский президент заявил, что хотел бы продолжить общение по актуальным вопросам кибербезопасности. Байден подчеркнул намерение Штатов принимать все необходимые меры для защиты своих граждан и инфраструктуры от кибератак, в которых Вашингтон уже по инерции привык голословно обвинять Москву.

ЕК не будет финансировать стену на границе Литвы и Белоруссии

Россия и США обсудят кибербезопасность. События дня
Федеральное агентство новостей  / Станислав Бышок

Еврокомиссия обсуждает с Литвой возведение стены на границе с Белоруссией на фоне проблем с нелегальной миграцией. Такую формулировку озвучили в пресс-службе ведомства. Брюссель не спонсирует создание дорогостоящей преграды, но готов оказать Вильнюсу «дополнительную финансовую помощь для управления границами». Ранее власти Литвы заявили о старте строительства приграничной стены стоимостью 15 млн евро. Как сообщили в МВД Литвы, в скором времени на «разделительной полосе» между странами-соседями появится колючая проволока протяженностью 30 километров.

Жертвами землетрясения в Таджикистане стали пять человек

Россия и США обсудят кибербезопасность. События дня
pixabay.com  / 

Пять человек стали жертвами мощного землетрясения в Таджикистане. На севере страны ощущались подземные толчки магнитудой 5,9 баллов, Душанбе лихорадило силой в три балла. Об этом сообщили в Комитете республики по чрезвычайным ситуациям. В результате природной катастрофы погибли пять жителей селения Лангари Шох Таджикабадского района. Двое несовершеннолетних жителя села Хиджборак Раштского района пострадали и были госпитализированы. По предварительной информации, в двух населенных пунктах повреждены 19 жилых домов. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил создать комиссию для оценки ущерба и ликвидации последствий землетрясения.

Один человек погиб в результате лесных пожаров в Челябинской области

Россия и США обсудят кибербезопасность. События дня
flickr.com  /  @bertknot

Один человек стал жертвой лесных пожаров в Челябинской области. Об этом сообщил на оперативном совещании на месте ЧС губернатор области Алексей Текслер. В Джабыке в обгоревшем доме обнаружено тело мужчины 1943 года рождения. В общей сложности в селах Джабык и Запасном сгорело более 70 домов. Площадь лесных пожаров в регионе продолжает стремительно увеличиваться. Из-за сильного ветра огонь распространился уже на 14 тысяч гектаров. В пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 — дети. Всего эвакуированы свыше 350 жителей. В регионе действует режим ЧС. В прокуратуре региона сообщили, что по факту лесных пожаров в Челябинской области возбуждено три уголовных дела.

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