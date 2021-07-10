Россия и США обсудят кибербезопасность. События дня

Байден анонсировал встречу США и России по кибербезопасности Американские и российские представители могут встретиться 16 июля для обсуждения вопросов кибербезопасности. Об этом сообщил журналистам президент Соединенных Штатов Джо Байден. Впрочем, хозяин Белого дома не привел никаких подробностей предстоящих контактов, в том числе не анонсировал место и формат потенциального диалога. Накануне в ходе часового телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным американский президент заявил, что хотел бы продолжить общение по актуальным вопросам кибербезопасности. Байден подчеркнул намерение Штатов принимать все необходимые меры для защиты своих граждан и инфраструктуры от кибератак, в которых Вашингтон уже по инерции привык голословно обвинять Москву.

ЕК не будет финансировать стену на границе Литвы и Белоруссии Федеральное агентство новостей / Станислав Бышок Еврокомиссия обсуждает с Литвой возведение стены на границе с Белоруссией на фоне проблем с нелегальной миграцией. Такую формулировку озвучили в пресс-службе ведомства. Брюссель не спонсирует создание дорогостоящей преграды, но готов оказать Вильнюсу «дополнительную финансовую помощь для управления границами». Ранее власти Литвы заявили о старте строительства приграничной стены стоимостью 15 млн евро. Как сообщили в МВД Литвы, в скором времени на «разделительной полосе» между странами-соседями появится колючая проволока протяженностью 30 километров.

Жертвами землетрясения в Таджикистане стали пять человек pixabay.com / Пять человек стали жертвами мощного землетрясения в Таджикистане. На севере страны ощущались подземные толчки магнитудой 5,9 баллов, Душанбе лихорадило силой в три балла. Об этом сообщили в Комитете республики по чрезвычайным ситуациям. В результате природной катастрофы погибли пять жителей селения Лангари Шох Таджикабадского района. Двое несовершеннолетних жителя села Хиджборак Раштского района пострадали и были госпитализированы. По предварительной информации, в двух населенных пунктах повреждены 19 жилых домов. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил создать комиссию для оценки ущерба и ликвидации последствий землетрясения.