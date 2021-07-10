Путин выслушал доклад губернатора Челябинской области по лесным пожарам

Москва, 10 июля. Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы выслушал доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера по лесным пожарам.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил разговор лидера с главой региона. По его словам, Владимир Путин поручил Текслеру внести предложения по восстановлению жилья, которое разрушили лесные пожары. Президент также распорядился организовать отдых на Черном море для детей из лагеря после эвакуации из-за огня, отметил Песков в беседе с журналистами.

Замглавы МЧС России Илья Денисов ранее прибыл на место лесных пожаров в Челябинской области. Представитель экстренной службы намерен оценить ситуацию и проработать план действий.