Эксперт Бурков назвал самые богатые и бедные регионы РФ

Москва, 10 июля. Самыми богатыми регионами России по доходной части бюджета в 2021 году стали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская и Свердловская области.

Соответствующие подсчеты сделал эксперт направления «Пространственное развитие» ЦСР Александр Бурков. Он отметил, что общий объем доходов бюджета Москвы составляет 2,8 трлн рублей. Аналогичный показатель петербургского бюджета равен 651,7 млрд рублей. Доходная часть бюджета Республики Татарстан составляет 274,6 млрд рублей, Московской области — 662,7 млрд, а Свердловской — 294,5 млрд, передает РИА Новости.

Антилидерами стали Адыгея с показателем 26,8 млрд рублей, Алтай (26,6 млрд), Калмыкия (19,8 млрд), Карачаево-Черкесия (30,6 млрд) и Еврейская автономная область (16,9 млрд). Суммарные доходы бюджетов этих регионов составляют 3% от доходов регионов-лидеров.

Москва и северные регионы России ранее возглавили рейтинг по уровню доходов граждан. При этом за последний год заработок населения страны сократился на 3,5%.