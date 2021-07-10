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Журналист Гринвальд рассказал, как спецслужбы Запада используют интернет для шпионажа

  /   Обновлено: 10 июля 2021 13:01
Политика
Журналист Гринвальд рассказал, как спецслужбы Запада используют интернет для шпионажа
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Вашингтон, 10 июля. Западные спецслужбы использовали интернет, чтобы шпионить и осуществлять контроль за людьми, заявил независимый журналист Гленн Гринвальд.

Журналист объяснил, что американские политики должны были контролировать Агентство национальной безопасности (АНБ), но вышло наоборот, и они сами стали объектами слежки.

«Интернет превратили в величайшее в истории орудие принуждения и контроля. Потому что АНБ тайно решило использовать его, чтобы шпионить за всеми», — заявил Гленн Гринвальд.

Получилось, что спецслужбы не подчиняются власти и ведут себя вседозволенно. В частности, они собирают информацию о членах Конгресса, а никакого надзора за такими структурами нет. Это представляет угрозу для демократии, заключил журналист.

Ранее сообщалось, что спецслужбы США следили за журналистом из-за его планов провести интервью с президентом РФ. Об этом репортер узнал от информатора АНБ.

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