Жена Петра Мамонова подтвердила улучшение состояния музыканта

Москва, 10 июля. Состояние известного российского актера и исполнителя Петра Мамонова стало постепенно улучшаться. Информацию об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Больше двух недель назад популярный артист поступил в Коммунарку в тяжелом состоянии, а пять дней назад оно ухудшилось, став крайне тяжелым. Супруга музыканта Ольга Мамонова рассказал, что в последние часы ему стало лучше.

«Да, Ольга Ивановна подтвердила эту информацию. Формулировка крайне тяжелое изменилась — просто тяжелое. Она очень рада и говорит, что сейчас «на радостях» обязательно сходит сдаст мазок на коронавирус, врачи посоветовали», — сообщил корреспондент ФАН.

Жена основателя группы «Звуки Му» отметила, что теперь всегда будет слушать советы врачей и беспрекословно выполнять все рекомендации специалистов.

Ранее сообщалось, что врачи неоднократно предпринимали попытки вывести артиста из состояния комы и уменьшить дозу препарата. По информации корреспондента ФАН, пока подобные процедуры не дали никакого результата.