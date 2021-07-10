Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 12:57
12:50
Общество
Жена Петра Мамонова подтвердила улучшение состояния музыканта
12:40
Происшествия
Бывший участник «Дома-2» выпал из окна московской многоэтажки и погиб
12:37
Экономика
Табачная компания из США покупает производителя ингаляторов
12:37
Общество
Синоптики предупредили петербуржцев о жаре до +34 градусов в выходные
12:35
Весь мир
В Чили полицейские застрелили активиста, который боролся за автономию мапуче
12:33
Происшествия
Один человек погиб при лесном пожаре в поселке под Челябинском
12:32
Политика
Байден раскрыл возможную дату встречи специалистов России и США по кибербезопасности
12:31
Весь мир
Тегеран отреагировал на захват талибами ирано-афганских пограничных пунктов
12:23
Происшествия
Несколько человек пострадали при взрыве на праздновании Ивана Купалы на Украине
12:23
Общество
Врачи сообщили об улучшении состояния МакSим
Все новости

Жена Петра Мамонова подтвердила улучшение состояния музыканта

  /   Обновлено: 10 июля 2021 12:53
Общество
Жена Петра Мамонова подтвердила улучшение состояния музыканта
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 10 июля. Состояние известного российского актера и исполнителя Петра Мамонова стало постепенно улучшаться. Информацию об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Больше двух недель назад популярный артист поступил в Коммунарку в тяжелом состоянии, а пять дней назад оно ухудшилось, став крайне тяжелым. Супруга музыканта Ольга Мамонова рассказал, что в последние часы ему стало лучше.

«Да, Ольга Ивановна подтвердила эту информацию. Формулировка крайне тяжелое изменилась — просто тяжелое. Она очень рада и говорит, что сейчас «на радостях» обязательно сходит сдаст мазок на коронавирус, врачи посоветовали», — сообщил корреспондент ФАН.

Жена основателя группы «Звуки Му» отметила, что теперь всегда будет слушать советы врачей и беспрекословно выполнять все рекомендации специалистов.

Ранее сообщалось, что врачи неоднократно предпринимали попытки вывести артиста из состояния комы и уменьшить дозу препарата. По информации корреспондента ФАН, пока подобные процедуры не дали никакого результата.

Вернуться назад

здоровье коммунарка мамонов коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru