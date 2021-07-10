Повседневность гаитянского кошмара. Колонка Сергея Малинковича

Что россияне знают о Гаити? Пожалуй, что и ничего. Любители экзотических ужасов слышали о таинственных и страшных церемониях вуду, а те, кто прожил значительную часть жизни в СССР, наверняка зачитывались романом Грэма Грина «Комедианты». Действие романа, живописующего ужасы гаитянской диктатуры, происходит в 60-х годах XX века. Как видно сегодня после шокирующего своей жестокостью и наглостью убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, в этой стране со времен, описываемых Грином, ничего не изменилось. Нищета, убийства, политическое насилие, дошедшее теперь до своей высшей точки. Сейчас президентов убивают нечасто. Несколько лет назад был убит глава не менее экзотической страны Гвинеи-Бисау Жоао Виейра. Но то — Африка, а Гаити находится совсем рядом с США.

Именно привычное дирижирование всем происходящим на Гаити со стороны Вашингтона и отчасти Парижа (Гаити было французской колонией) и предопределило неизменность кошмара в этой стране. Американцы привычно берут на себя ответственность за судьбу стран Латинской Америки и Карибского бассейна, называя их «задним двором США». Но если Аргентина, Бразилия и Венесуэла от опеки Вашингтона в значительной степени избавились, то маленькие островные государства , конечно, не могут противостоять всей мощи США. Поэтому они покорно поддаются любым социальным экспериментам, организуемым Вашингтоном. Многие россияне , впрочем, в допандемийные времена бывали в Доминиканской Республике и удивлялись, отчего находящиеся на одном острове два государства такие разные.

Доминикана — популярный и безопасный курорт, а Гаити — место, где не смолкают выстрелы и душераздирающие крики жертв. Сравнение умозрительное, поскольку и в Доминиканской Республике за пределами отельных резерваций — разгул криминала, бытовые и политические преступления, нищета и бесправие. Американцы вводили войска на Гаити в 1915 и 1934 годах, в Доминикану — в 1965-м. Причина — в том, что закаленное в антиколониальной борьбе и доведенное эксплуатацией до отчаяния население острова время от времени поднимало восстания — плохо подготовленные и не имеющие ясной цели, но ожесточенные и кровопролитные. Франция, которая традиционно оказывает на Гаити большое влияние, картинно воротит в таких случаях нос, но и европейские рецепты не принесли несчастной стране процветания.

Особую озабоченность ситуация на Гаити стала вызывать у США после 1959 года, когда во многом похожая на Гаити Куба неожиданно и стремительно вышла из американской орбиты и стала опорой СССР в Западном полушарии. Опасаясь рецидива, Вашингтон без колебаний поддержал на Гаити диктатуру Франсуа Дювалье, пришедшего к власти на будничных выборах в 1957 году. Этот небезызвестный деятель превратил Гаити в откровенно фашистское государство с всесильной тайной полицией, безудержной коррупцией и полным отсутствием социальных программ, несмотря на щедро выделяемую Западом помощь.

wikipedia.org / Public Domain

Символом Гаити эпохи Дювалье стали тонтон-макуты — носящие темные очки всесильные и беспощадные агенты диктатора, готовые расправиться с любым недовольным или попросту попавшим под руку человеком. Чудовищные нарушения прав человека легко сходили Дювалье с рук (диктатура продержалась аж до 1986 года), поскольку Гаити стала надежным бастионом против коммунизма, и показательные расправы над местными левыми активистами были предостережением всем, кто хотел независимого курса на островах Карибского бассейна. Франция, входящая в западный блок, молчаливо соглашалась с этим.

Фашистские режимы на Гаити стали ненужными американцам после ослабления СССР в конце 80-х, и в стране по мановению вашингтонской палочки начался период «демократических преобразований». Он не принес гаитянам ни мира, ни процветания. С легкостью используя мандат марионеточной Организации американских государств, США вновь вводили на Гаити войска для наведения своих порядков. Попытки гаитянских политиков проводить самостоятельный курс жестоко подавлялись. Так, священник левых взглядов, почти социалист Жан-Бертран Аристид в начале XXI века выиграл на Гаити президентские выборы, был свергнут местными военными, по приказу Билла Клинтона поставлен вновь у власти армией США, а затем вновь свергнут и вышвырнут из страны — уже по прямому распоряжению Вашингтона. Он возомнил себя главой суверенного государства и попытался провести социальные реформы.

Так вот, чем больше мы узнаем о деталях убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, тем более рельефно на сцене видна мрачная тень американских спецслужб. В акции участвовало около 30 человек, они объявили атаку на дом президента в богатом квартале столицы Гаити Порт-о-Пренса мероприятием DEA — Агентства по борьбе с наркотиками США, структуры, которая всегда использовалась Вашингтоном далеко не только в заявленных благородных целях. Затем выяснилось, что большинство нападавших — бывшие военнослужащие Колумбии, так называемые парамилитарес. В одной из своих статей я писал об этих ультраправых группировках, пестуемых США на протяжении десятилетий как для борьбы с колумбийскими левыми повстанцами, так и для провокаций против непокорной Венесуэлы.

Global Look Press / Dal Pozzolo/Spaziani

Колумбийские военные — традиционные исполнители всех самых черных дел американских спецслужб, и декларируемая готовность одиозного президента Колумбии Ивана Дуке содействовать расследованию убийства гаитянского президента — обычная дань приличиям, не более. Чем же и кому стал неудобен жестоко убитый лидер Гаити?

Не стоит делать из него романтически-трагическую фигуру. Это не Аристид и не убитый тонтон-макутами друг СССР Жак-Стефен Алексис, действительно пользовавшиеся поддержкой народа. Жовенель Моиз был главой одного из гаитянских политических кланов, с трудом удерживающих власть. Его политика мало отличалась от политики нескольких предшествующих президентов Гаити, каждый из которых отчаянно балансировал между интересами США и Франции, которые с увлечением пытаются построить на Гаити демократию и дружелюбное курортное государство, сверхлояльное метрополиям. Только вот из этого ничего не получается.

Причиной ли тому бурный нрав местного населения, которое сохраняет приверженность традиционным верованиям и укладу жизни, или кадровые ошибки экспериментаторов, но нищета, хаос, убийства и полная беспросветность жизни простых людей остаются визитной карточкой Гаити.

Остров используется влиятельными финансово-политическими группами США как транзитная база для наркоторговли, для контрабанды, для политических провокаций против ряда стран региона, смело вступивших в созданный Венесуэлой и Кубой альянс АЛБА. Для Франции же несчастная страна — место для отмывки сомнительных денег, для распила средств для бесконечных псевдосоциальных программ, которые ровно ничего не изменили в гаитянской реальности. Если же пристальнее взглянуть на политическую жизнь Гаити, то можно убедиться, что партии здесь — это попросту соревнующиеся между собой вооруженные банды. И борьба между кандидатами в президенты, властью и оппозицией — это попросту борьба вожаков дворовых банд.

Global Look Press / Tcharly Coutin / XinHua

Похоже, что Моиз, чьи президентские полномочия оспаривались другими группировками, был одним из таких вожаков — теряющим силу и влияние. В него уже стреляли, то есть предупреждали, но он уцелел и продолжал цепко держаться за власть, играя как крючкотвор со сроками пребывания у власти в ответ на критику «оппозиции». Вероятно — на это косвенно указывают и колумбийский след, и использование прикрытия DEA, и факт укрытия боевиков в посольстве Тайваня — силовая акция против Моиза была санкционирована американской элитой. Возможно, его просто хотели отстранить от власти и вывезти из страны (как это сделали с Аристидом, который затем жил в эмиграции в ЮАР), но что-то пошло не так, и произошел эксцесс исполнителя.

Что ж, похоже, Моиз был упрямым и мужественным человеком, цепляющимся за власть, но лишь ради власти. В Гаити тем временем начинается еще больший хаос и еще большее насилие, но, возможно, это и нужно США и Франции. Прекрасный предлог для ввода войск, усиления представительства спецслужб, направления всевозможных миссий, блокировки счетов и т. д. Жертвой всех этих бесчеловечных экспериментов Запада многие десятилетия остается народ Гаити, лишенный доступа к образованию, медицине, к достойной работе и даже элементарно к чистой питьевой воде, ведь миллионы здесь живут в грязных трущобах и бидонвилях. Примечательно, что по соседству с изуродованной внешними экспериментаторами страной находится Куба — также небольшое государство, но безопасное, с высоким чувством собственного достоинства, с прекрасными системами образования и здравоохранения. Живут небогато, но созидательно и весело. Может, все дело — в том, что живут своим умом?