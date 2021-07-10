Бывший участник «Дома-2» выпал из окна московской многоэтажки и погиб

Москва, 10 июля. Экс-участник телевизионного шоу «Дом-2» Филипп Чубуков разбился насмерть, выпав из окна шестого этажа в Москве.

По данным Life Shot, трагедия произошла около четырех утра. Жительница квартиры на первом этаже обратилась в полицию после того, как проснулась от громкого хлопка за окном.

Тело Чубукова было найдено возле дома №22/1 на Перервинском бульваре столицы. Как сообщают СМИ, трагедии предшествовала ссора мужчины с младшим братом. Подробности случившегося уточняются.

Накануне полиция обнаружила тело чемпионки СССР по легкой атлетике Галины Костенко. Соседей насторожило, что женщина давно не выходила из квартиры и не реагировала на стуки и звонки в дверь.