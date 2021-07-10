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Бывший участник «Дома-2» выпал из окна московской многоэтажки и погиб

  /   Обновлено: 10 июля 2021 12:50
Происшествия
Бывший участник «Дома-2» выпал из окна московской многоэтажки и погиб
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 10 июля. Экс-участник телевизионного шоу «Дом-2» Филипп Чубуков разбился насмерть, выпав из окна шестого этажа в Москве.

По данным Life Shot, трагедия произошла около четырех утра. Жительница квартиры на первом этаже обратилась в полицию после того, как проснулась от громкого хлопка за окном.

Тело Чубукова было найдено возле дома №22/1 на Перервинском бульваре столицы. Как сообщают СМИ, трагедии предшествовала ссора мужчины с младшим братом. Подробности случившегося уточняются.

Накануне полиция обнаружила тело чемпионки СССР по легкой атлетике Галины Костенко. Соседей насторожило, что женщина давно не выходила из квартиры и не реагировала на стуки и звонки в дверь.

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москва смерть дом-2 чубуков
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