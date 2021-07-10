«Работайте, братья», или Бессмертный подвиг Героя России Магомеда Нурбагандова

Пять лет назад, 10 июля 2016 года, в Дагестане боевики убили сотрудника полиции Магомеда Нурбагандова и его двоюродного брата Абдурашида Нурбагандова. Его слова «Работайте, братья!» стали главным девизом сотрудников силовых ведомств по всей России.

Магомед Нурбагандов родился 9 января 1985 года в дагестанском селе Сергокала. С золотой медалью окончил лицей №2. Позже окончил юридический факультет ДГУ в Махачкале. Служил во вневедомственной охране в Каспийске. Был женат, воспитывал сына и дочь.

В ночь на 10 июля 2016 года семья Нурбагандовых отдыхала на природе, когда на них напали пятеро боевиков, называвших себя рекрутами «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещена в РФ). Пришли к палаткам, когда все уснули, связали им руки и ноги.

Первым погиб 21-летний Абдурашид Нурбагандов, вступившийся за брата. Лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова поставили на колени и на камеру требовали призвать своих коллег покинуть службу. Он отказался, и его убили. Последние слова героя — «Работайте, братья» — преступники пытались вырезать при монтаже видеоролика, который впоследствии они опубликовали в Сети. Однако у них ничего не вышло: о подвиге Нурбагандова узнал весь мир. Сотрудники силовых ведомств после успешной спецоперации обнаружили телефон, на который и была сделана роковая запись.

kremlin.ru / Kremlin.ru / CC BY 4.0

Магомед Нурбагандов остался верен присяге до самого конца и отказался выполнять требования преступников. Его отвага и достоинство до сих пор вдохновляют тех, кто ежедневно охраняет порядок и безопасность Родины. 21 сентября 2016 года Магомеда Нурбагандова посмертно удостоили звания «Герой России» за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

«Только такие мужчины, как он, могут без страха смотреть в глаза смерти. Он — настоящий патриот, настоящий мужчина, оставшийся верным присяге, своей стране, своему народу до самого конца», — сказал президент России Владимир Путин.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, депутат Александр Шерин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что необходимо снимать фильмы про подвиг героев, которые отдали свои жизни за Родину.

«Несомненно, на примере таких героев необходимо воспитывать подрастающее поколение. Конечно, необходимо побольше снимать художественных и документальных фильмов. И в годовщину гибели необходимо их демонстрировать на центральных, федеральных телеканалах. Во-первых, помнить о героях России — наш долг. Во-вторых, это очень серьезная поддержка для их родных и близких. Люди живы, пока о них помнят. Они живы в наших сердцах, в нашей памяти. И, конечно, многим ребятам, которые выбирают судьбу военных, сотрудников правоохранительных органов, надо знать, что, когда они идут на такие шаги, рискуя своей жизнью, отдавая ее, о них будут помнить. Их будут чтить и прославлять в веках», — сказал Александр Шерин.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Писатель, публицист, переводчик, блогер Дмитрий Пучков в беседе с ФАН заявил, что Магомед Нурбагандов — пример того, как мужчина должен вести себя в экстремальных ситуациях.

«Про приличных людей и хорошие поступки, вообще, не плохо помнить. Особенно детям, дабы был пример — на кого ориентироваться, кому в жизни подражать, как жизнь строить, как вести себя в экстремальных ситуациях. Для подрастающего поколения такие люди необходимы. Перво-наперво, во всех ситуациях необходимо оставаться человеком. А вот Магомед Нурбагандов — пример того, как мужчина должен вести себя в экстремальных ситуациях. Есть и противоположные примеры — Виктор Шендерович. Он недавно рассказывал, как он в армии жрал какой-то сахар с пола и готов был целовать сапоги сержанту, чтобы тот после двух дней нарядов его куда-то там отпустил. Таких примеров, как Виктор Шендерович, у подрастающего поколения быть просто не должно. А такие, как Магомед Нурбагандов, должны быть обязательно», — резюмировал Дмитрий Пучков.

Торжественная церемония выпуска офицеров Общевойсковой академии Вооруженных сил России прошла в Москве. Выпускниками в этом году стали более 400 офицеров.

1 Организация запрещена на территории РФ.