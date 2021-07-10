Табачная компания из США покупает производителя ингаляторов

Нью-Йорк, 10 июля. Американский производитель сигарет Philip Morris приобретает фармацевтическую компанию из Великобритании Fertin Pharma.

Корпорация Philip Morris развивается в настоящее время в контексте стремления снизить вред от курения табака. Для этого руководство компании планирует к 2025 году достичь 50% выручки за счет выпуска бездымных товаров.

Philip Morris International договорился с фармацевтами из Европы Fertin Pharma об их приобретении. Британское производство предполагает создание препаратов, которые способствуют отказу от вредной привычки. На официальном сайте табачного бренда написано, что стоимость сделки достигает 852 млн фунтов стерлингов (около 1,2 млрд долларов по текущему курсу).

Отмечается, что производитель ингаляторов позволит Philip Morris стать еще ближе к достижению «будущего без сигаретного дыма».

Борьба с контрафактной сигаретной продукцией продолжается в России, из-за чего в стране установили минимальную стоимость одной пачки.