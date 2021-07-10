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Один человек погиб при лесном пожаре в поселке под Челябинском

  /   Обновлено: 10 июля 2021 12:35
Происшествия
Один человек погиб при лесном пожаре в поселке под Челябинском
pixabay.com

Челябинск, 10 июля. Тело погибшего в результате лесного пожара в Челябинской области, перекинувшегося на один из населенных пунктов, обнаружили спасатели.

Информацию о погибшем подтвердил губернатор региона, а также источник в экстренных службах региона.

«В результате пожаров в Челябинской области погиб один человек. По предварительным данным, он отказался эвакуироваться, когда огонь перешел на населенный пункт», — цитирует ТАСС источника.

Ранее сообщалось, что огонь от лесных пожаров перекинулся на жилые дома в челябинском поселке Джабык. В результате загорелись 63 постройки, в 40 из которых проживают люди.

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