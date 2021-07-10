Народный артист России Юрий Стоянов отмечает сегодня день рождения. В эксклюзивном интервью ФАН автор всенародно любимой программы «Городок» рассказывает, что значит «умно чувствовать», почему молодиться нелепо и трагикомично, как жить ярко, узнавая новое и удивляя себя.

«Нелепо и трагикомично молодиться все время»

— Юрий Николаевич, стиль «ретро» явно не ваш. Вы постоянно в новых проектах в кино, на телевидении и YouTube, недавно выпустили свой первый музыкальный альбом. С вашей помощью легко разрушать стереотипы о возрасте. Именно вас хочется спросить, что нового вы открыли для себя, что вы постигаете, что вас наполнило, и что из этого перерастет в творческую работу?

— В вашем вопросе есть противоречие. С одной стороны, произвожу на вас впечатление человека, не очень-то задумывающегося о возрасте, а с другой стороны, вопрос предполагает возрастную мудрость и подведение итогов.

Естественно, со временем, ты понимаешь, что жизнь конечна. А вот когда ты принимаешь это спокойно, позитивно, с желанием красиво, вкусно и насыщено эту жизнь прожить, удивить самого себя и еще какое-то количество людей — это и есть главное. Не трагическое понимание конечности бытия, а ощущение какой-то дистанции.

— Как ощущается возраст 60+ ?

— Возраст, он всегда в глазах тех, кто идет к тебе навстречу, с кем ты общаешься. Очень нелепо и трагикомично молодиться все время. Первый признак старости — все больше говорить, что ты молод. Я не знаю, сколько мне лет. Наверное, столько, сколько есть, 64. В таком случае это прекрасный возраст.

— Возраст в профессии – это стаж?

— Надеюсь, что жизнь продолжает меня учить. Я не ощущаю себя умудренным человеком, особенно в профессии. Откуда же каждый раз берется этот мандраж, это ощущение, что ты опять не понимаешь, в чем она, твоя работа состоит? Актерская профессия очень чувственная, и к ней применимы глаголы «думать» и «чувствовать», но не по отдельности. Моя профессия требует «умно чувствовать». Выходишь на сцену или входишь в кадр и понимаешь, все-таки профессия есть. А до выхода ты такой же, каким был в 21 год, тот же самый.

— Что вас удивило или вдохновило за последнее время?

— Моя профессия родом из детства и построена на наблюдательности. Актеру важно, какого человека он увидел сегодня, что в нем поразило, тронуло и растрогало. Начиная от походки до конкретной судьбы, от улыбки до какого-то очень частного случая, через который можно выйти на большие обобщения. Нужно не пройти мимо и запомнить. Я «людоед», меня интересуют люди и не перестают удивлять, все остальное описано большими писателями. Я людей «коллекционирую», но не типажи и походки, а мотивации, беды, истории — вот чем я питаюсь, и этим я живу. Поэтому Гамлета читаешь как абсолютно современную пьесу, и я удивляюсь тому же, чему удивлялся он. Это же не я сказал, а Шекспир: «Если весь мир тюрьма, то Дания — идеальная». Так что я почитываю гораздо более умных, чем я, людей.

«Я всю жизнь говорю чужими словами и пытаюсь сделать их своими»

— У вас огромный словарный запас, с которым вам удается достоверно передавать характеры персонажей и вести ток-шоу. Скорее всего, от классики, прочитанной в детстве. Легко ли вы осваиваете цифровой мир?

— Я просто хорошую советскую школу окончил, обыкновенный класс одесской средней школы №27, с замечательными педагогами. Я человек интегрированный в сегодняшние технологии и «воинтернеченный». Но логика сегодняшнего восприятия такова, что если человек не сделал фото, то этого эпизода в его жизни не было. Логика моя — если я что-то увидел и запомнил, это остается в моей в душе, а не в оперативной памяти телефона. Пусть люди верят не моим картинкам, я моим словам, я могу рассказывать интересно. У меня профессия такая: я всю жизнь говорю чужими словами и пытаюсь сделать их своими.

«Наша профессия отшельничества не прощает»

— Традиционно, со времен советского кино, общество воспринимает звезд театра и кино не только как творческих людей, но и лидеров общественного мнения. Даже премия есть профессиональная — за честь и достоинство. Нет ли здесь перекладывания ответственности?

— Ну если профессиональное сообщество придумало такую премию, значит, эти качества, честь и достоинство, в этой среде считаются выдающимися. Было бы странно и обидно получить премию, не будучи признанным профессионалом и человеком, который своей работой, ролями это доказал. На актеров ничего не перекладывают. Институт звезд и звездности создан американским кино еще в начале XX века. Америка, образ государства, был создан кинематографом. Почему боготворили актеров? Потому что они могли позволить себе в кадре все то, что рядовые люди не могли позволить себе в жизни, кстати, эти актеры тоже. Отсюда появилась вот эта система супергероев. Все очень просто. Мы выбрали эту профессию и обязаны свой крест нести, давать автографы и фотографироваться с людьми на улице. Не делать этого значит проявлять крайнее неуважение, прежде всего, к своей профессии.

— Зритель наделяет живого актера чертами героев, которых он играет. Может ли актер отказываться от ролей, исходя из собственного нравственного кодекса?

— Нет, надо олицетворять собой профессию, надо сниматься. Инициируй, найди, придумай, напиши сам, сделай моноспектакль, все что угодно. В профессии надо существовать, наша профессия отшельничества не прощает. Когда слышу «выброшенные за борт», я первый всегда протяну руку помощи актрисе или актеру. Сам от этого страдаю, но у всего этого есть еще и оборотная сторона — надо слышать время. Легче всего сказать: «я не могу в этом сниматься», «не мое время, я его не приемлю». Тогда забудь, что ты артист. Это тоже позиция, если это позиция.

Агентство городских новостей Москва /

«Талант от боженьки, а профессия — от труда и педагогов»

— А если человек в таланте своем не уверен?

— А это другая история, это достойно уважения. Приличный артист в таланте не уверен всегда, он уверен в профессии. Талант от боженьки, а профессия — от труда и от педагогов.

— Что снимается, где мы вас ближайшее время увидим?

— Будет два вторых сезона, у сериала «Гости из прошлого» — это славная история, она мне очень нравится. И будет второй сезон сериала, в который я влюбился и его очень полюбили зрители, — «Вампиры средней полосы». Еще выйдут два полных метра, название одного из них пока не утверждено, и по согласованию с продюсерами и не могу о нем говорить, а второй фильм будет называться «Папы», режиссера Карена Оганесяна. Самостоятельные новеллы, в которых очень много смешного и грустного, и даже трагического, одна из новелл моя.

— Возродится ли «Городок»? Или тема закрыта?

— Почему она закрыта?! Это лучшее, что я сделал в жизни. Я же пытаюсь продолжать, как бы это ни называлось сегодня, например, шоу «100янов». В основе то, что у нас всегда получалось с Илюшей Олейниковым — на короткой дистанции играть много разных людей. Можно назвать это минифильмиками, это можно назвать киноскетчами, я буду заниматься по-прежнему, безусловно, обязательно. И с осени продолжу.

— Модные форматы — VR-технологии, интерактивное кино, Screenlife и прочее — осваиваете?

— Если история трогает меня, абсолютно не важно, каким языком она рассказана. Важно, чтобы это был киноязык.

— Планируете стать педагогом и передавать свой опыт?

— Многие мои друзья очень приглашают меня преподавать в вузах. Не могу сделать этот выбор, потому что не смог бы быть свадебным генералом или воскресным папой, который дарит свою фамилию курсу. Я бы похоронил себя на этом курсе, я бы там, может быть, и вмиг возродился. Как педагога Меня бы интересовало всё до мелочей, что они едят, в чем они ходят, чему их учат. Я бы там проводил дни и ночи. Не могу себе позволить. Я действующий артист.

Актер театра и кино, телеведущий и музыкант Юрий Николаевич Стоянов родился 10 июля 1957 года в Одессе, СССР.

В 1978 году окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС), затем служил в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Широкую известность получил после выхода на экраны программы «Городок», которую создал и вел вместе с Ильей Олейниковым с 1993 по 2012 год.

С 2013 по 2015 год вел программу «Большая семья» на телеканале «Культура» и музыкальное телешоу «Живой звук» на «России-1».

Снимался в фильмах и сериалах: «Ландыш серебристый» (2000, Тигран Кеосаян), «12» (2007, Никита Михалков), «Белая гвардия» по роману Булгакова (2011, Сергей Снежкин) и многих других.

Народный артист РФ (2001), награжден орденами Почета и Александра Невского.