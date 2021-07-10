Байден раскрыл возможную дату встречи специалистов России и США по кибербезопасности

Вашингтон, 10 июля. Специалисты России и США по кибербезопасности могут встретиться на следующей неделе, рассказал журналистам глава Белого дома Джо Байден.

Как отметил американский лидер, переговоры могут пройти в пятницу, 16 июля. Он также сообщил, что Россия и США сформировали совместный комитет по кибербезопасности.

«Я думаю, они встретятся 16-го числа. Я верю, что мы будем сотрудничать», — заявил Байден.

Президент США не уточнил место проведения переговоров и их формат, а также не привел подробностей о предстоящих контактах.

Ранее Кремль и Белый дом сообщили о проведении телефонных переговоров президента России Владимира Путина и Джо Байдена. Беседа состоялась 9 июля и длилась около часа. За это время лидеры успели обсудить ряд актуальных вопросов, в том числе кибербезопасность.