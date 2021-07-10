Российский археолог рассказал о поселении возрастом 4 000 лет, обнаруженном в Ираке

Ан-Насырия, 10 июля. Группа российских археологов в сотрудничестве с иракскими коллегами обнаружила в провинции Ди Кар древнее поселение, которое, предположительно, существовало с середины II до I тысячелетия до нашей эры, то есть около 4000 лет назад. Археологи раскопали участки древнего порта, в котором останавливались речные и морские суда, а также стены храма шириной около четырех метров. Открытие было сделано в районе древнего города Телль-Дехайла.
اكتشاف مستوطنة وميناء جنوب العراق يعود تاريخهما لـ4000 عام https://t.co/w7xRD4OAMl— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) June 24, 2021
О подробностях раскопок рассказал научный сотрудник отдела Древнего Востока Института Восточных Рукописей Российской академии наук (ИВР РАН) и руководитель экспедиции Алексей Янковский-Дьяконов в интервью агентству Al Monitor. По его словам, работы начались в апреле 2021 года и послужили первым полноценным сезоном полевых археологических исследований в южной Месопотамии. Ранее ученые уже приезжали в Ирак в 2019 и 2020 годах.
«Обнаруженное городище — это поселение в Телль-Дехайле, расположенное на берегу водотока. Согласно первоначальным предположениям, населенный пункт мог быть столицей государства, основанного после политического краха в конце старовавилонского периода [примерно в середине второго тысячелетия до н.э.], что привело к систематическому разрушению городской жизни шумерской цивилизации», — сказал археолог.
Комментируя важность раскопок в этом районе, Янковский-Дьяконов отметил, что исследование городов южной Месопотамии конца старовавилонской эпохи — и в частности местности Телль-Дехайла — открывает тайну неизвестной страницы в истории древнейшей цивилизации на планете.
A group of Russian archaeologists have discovered an ancient settlement about 4,000 years old in southern Iraq. https://t.co/ti4ng4uFMd— Al-Monitor (@AlMonitor) July 9, 2021
Археолог добавил, что поселение также демонстрирует достижения тогдашних жителей Месопотамии в области сельского хозяйства с применением ила. Кроме того, по словам специалиста, на этой территории сохранились свидетельства периода, предшествовавшего возникновению шумерской цивилизации.
Сотрудник ИВР РАН выразил надежду, что в ходе экспедиции его команде удастся найти клинописные документы в нетронутом культурном слое — это станет чрезвычайно важной находкой не только для российских ученых, но и для местных специалистов.
В рамках экспедиции команда археологов также обнаружила сильно окисленный наконечник стрелы, следы очагов-тандыров и глиняные фигурки верблюдов — эти открытия могут быть датированы эпохой раннего железного века, возможно нововавилонским или близким к нему временем.
بالصور : علماء آثار روس يعلنون اكتشاف مستوطنة قديمة يقدر عمرها بحوالي 4 آلاف عام، بالقرب من تل دحيله جنوب العراق والذي يبعد عن الناصرية مسافة 70 كم.— م.علي الزبيدي (@vTqajhn7ZI4gE98) June 24, 2021
وقال الباحث الرائد في قسم النظرية والمنهجية في معهد علم الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية شخمردان أميروف لصحيفة " pic.twitter.com/FolsNH6GdX
Энтузиазм иракских коллег
Директор инспекции древностей провинции Ди Кар Амер Абдель Разак отметил, что, несмотря на трудности и препятствия в работе из-за пандемии коронавируса, российской миссии удалось сделать важные открытия.
«Обнаруженное городище расположено в 70 километрах к юго-западу от города Ан-Насырия во впадине Сулайбия, где находится большое количество неисследованных археологических памятников. Оно расположено недалеко от Эриду — старейшего и величайшего города, где, согласно шумерским легендам, цари спустились с небес», — сказал он.
По словам эксперта, провинцию Ди Кар собираются посетить представители международных университетов и музеев в октябре, в том числе 10 итальянских, американских, французских, британских и российских миссий. Все они намерены исследовать эту обширную область.
هاي منطقة تل دحيله مليانه اثار pic.twitter.com/BcytRibYBP— مواطن (كما يجب ان اكون) (@ms_my9) June 28, 2021
Профессор древней истории и цивилизации Университета Аль-Мустансирия Гаит Салем напомнил, что на юге Ирака было обнаружено множество древних городов разных эпох. В связи с этим ученый указал на необходимость систематической работы в рамках программы по раскопкам сокровищ истории.
«Недавнее открытие [российских археологов] имеет первостепенное значение, поскольку оно знакомит мир с одним из шумерских городов, выходящими на морские порты», — сказал он.
Экспедиция в Ираке
Нынешние полевые исследования осуществляются в рамках Российско-Иракской комплексной экспедиции (РИКЭ). Основой ее является содружество академических площадок РАН — прежде всего Института археологии РАН (Москва) и Института восточных рукописей РАН (Санкт-Петербург).
В 2019 году экспедиция получила официальное разрешение от Директората древностей и наследия при Министерстве культуры, туризма и древностей Ирака на археологическое исследование двух памятников: Телль-Дехайла и Телль-Ваджеф.
Первый из них — это жемчужина юга и единственный сохранившийся крупный город конца старовавилонской эпохи (XIX–XVI века до н. э.). Город Телль-Дехайла был открыт в 1966 году американским археологом Генри Райтом. Его название переводится как «маленький колодец» — такой топоним ему присвоил иракский исследователь Абдуламир Хамдани. Населенный пункт находится в 30 км к западу от города Ур — одного из известнейших центров шумеров. Там же расположен знаменитый зиккурат, возведенный в XXI веке до н.э.
Today we officially closed the 1st season of Russian excavations in Dhi Qar, on a large OB-LOB, potentially Sealand site, Henry Wrights' ES 34. Iraqi colleagues asked us not to make day-to-day postings out of security concerns, but I will try to make a post-factum diary. pic.twitter.com/2rybx5b75i— Alexei Jankowski-Diakonoff (@AlexeiJankowski) April 2, 2020
Другое поселение, Телль-Ваджеф, представляет собой небольшой населенный пункт эпохи поздней первобытности. По словам ученых, он существовал в четвертом и, возможно, третьем тысячелетии до н.э.
Во втором сезоне экспедиции, который запланирован на осень 2021 года, группа археологов планирует использовать воздушно-лазерное сканирование — систему дистанционного зондирования, разработанную для картографирования земной поверхности, которая позволяет строить точные трехмерные модели местности. Ученые надеются, что этот способ исследования позволит получить новые данные, в том числе о древних водоемах.