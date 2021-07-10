Российский археолог рассказал о поселении возрастом 4 000 лет, обнаруженном в Ираке

Ан-Насырия, 10 июля. Группа российских археологов в сотрудничестве с иракскими коллегами обнаружила в провинции Ди Кар древнее поселение, которое, предположительно, существовало с середины II до I тысячелетия до нашей эры, то есть около 4000 лет назад. Археологи раскопали участки древнего порта, в котором останавливались речные и морские суда, а также стены храма шириной около четырех метров. Открытие было сделано в районе древнего города Телль-Дехайла.

اكتشاف مستوطنة وميناء جنوب العراق يعود تاريخهما لـ4000 عام https://t.co/w7xRD4OAMl — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) June 24, 2021

О подробностях раскопок рассказал научный сотрудник отдела Древнего Востока Института Восточных Рукописей Российской академии наук (ИВР РАН) и руководитель экспедиции Алексей Янковский-Дьяконов в интервью агентству Al Monitor. По его словам, работы начались в апреле 2021 года и послужили первым полноценным сезоном полевых археологических исследований в южной Месопотамии. Ранее ученые уже приезжали в Ирак в 2019 и 2020 годах.

«Обнаруженное городище — это поселение в Телль-Дехайле, расположенное на берегу водотока. Согласно первоначальным предположениям, населенный пункт мог быть столицей государства, основанного после политического краха в конце старовавилонского периода [примерно в середине второго тысячелетия до н.э.], что привело к систематическому разрушению городской жизни шумерской цивилизации», — сказал археолог.

Комментируя важность раскопок в этом районе, Янковский-Дьяконов отметил, что исследование городов южной Месопотамии конца старовавилонской эпохи — и в частности местности Телль-Дехайла — открывает тайну неизвестной страницы в истории древнейшей цивилизации на планете.

A group of Russian archaeologists have discovered an ancient settlement about 4,000 years old in southern Iraq. https://t.co/ti4ng4uFMd — Al-Monitor (@AlMonitor) July 9, 2021

Археолог добавил, что поселение также демонстрирует достижения тогдашних жителей Месопотамии в области сельского хозяйства с применением ила. Кроме того, по словам специалиста, на этой территории сохранились свидетельства периода, предшествовавшего возникновению шумерской цивилизации.

Сотрудник ИВР РАН выразил надежду, что в ходе экспедиции его команде удастся найти клинописные документы в нетронутом культурном слое — это станет чрезвычайно важной находкой не только для российских ученых, но и для местных специалистов.

В рамках экспедиции команда археологов также обнаружила сильно окисленный наконечник стрелы, следы очагов-тандыров и глиняные фигурки верблюдов — эти открытия могут быть датированы эпохой раннего железного века, возможно нововавилонским или близким к нему временем.

بالصور : علماء آثار روس يعلنون اكتشاف مستوطنة قديمة يقدر عمرها بحوالي 4 آلاف عام، بالقرب من تل دحيله جنوب العراق والذي يبعد عن الناصرية مسافة 70 كم.

وقال الباحث الرائد في قسم النظرية والمنهجية في معهد علم الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية شخمردان أميروف لصحيفة " pic.twitter.com/FolsNH6GdX — م.علي الزبيدي (@vTqajhn7ZI4gE98) June 24, 2021

Энтузиазм иракских коллег

Директор инспекции древностей провинции Ди Кар Амер Абдель Разак отметил, что, несмотря на трудности и препятствия в работе из-за пандемии коронавируса, российской миссии удалось сделать важные открытия.

«Обнаруженное городище расположено в 70 километрах к юго-западу от города Ан-Насырия во впадине Сулайбия, где находится большое количество неисследованных археологических памятников. Оно расположено недалеко от Эриду — старейшего и величайшего города, где, согласно шумерским легендам, цари спустились с небес», — сказал он.

По словам эксперта, провинцию Ди Кар собираются посетить представители международных университетов и музеев в октябре, в том числе 10 итальянских, американских, французских, британских и российских миссий. Все они намерены исследовать эту обширную область.

هاي منطقة تل دحيله مليانه اثار pic.twitter.com/BcytRibYBP — مواطن (كما يجب ان اكون) (@ms_my9) June 28, 2021

Профессор древней истории и цивилизации Университета Аль-Мустансирия Гаит Салем напомнил, что на юге Ирака было обнаружено множество древних городов разных эпох. В связи с этим ученый указал на необходимость систематической работы в рамках программы по раскопкам сокровищ истории.

«Недавнее открытие [российских археологов] имеет первостепенное значение, поскольку оно знакомит мир с одним из шумерских городов, выходящими на морские порты», — сказал он.

Экспедиция в Ираке

Нынешние полевые исследования осуществляются в рамках Российско-Иракской комплексной экспедиции (РИКЭ). Основой ее является содружество академических площадок РАН — прежде всего Института археологии РАН (Москва) и Института восточных рукописей РАН (Санкт-Петербург).

В 2019 году экспедиция получила официальное разрешение от Директората древностей и наследия при Министерстве культуры, туризма и древностей Ирака на археологическое исследование двух памятников: Телль-Дехайла и Телль-Ваджеф.

Первый из них — это жемчужина юга и единственный сохранившийся крупный город конца старовавилонской эпохи (XIX–XVI века до н. э.). Город Телль-Дехайла был открыт в 1966 году американским археологом Генри Райтом. Его название переводится как «маленький колодец» — такой топоним ему присвоил иракский исследователь Абдуламир Хамдани. Населенный пункт находится в 30 км к западу от города Ур — одного из известнейших центров шумеров. Там же расположен знаменитый зиккурат, возведенный в XXI веке до н.э.

Today we officially closed the 1st season of Russian excavations in Dhi Qar, on a large OB-LOB, potentially Sealand site, Henry Wrights' ES 34. Iraqi colleagues asked us not to make day-to-day postings out of security concerns, but I will try to make a post-factum diary. pic.twitter.com/2rybx5b75i — Alexei Jankowski-Diakonoff (@AlexeiJankowski) April 2, 2020

Другое поселение, Телль-Ваджеф, представляет собой небольшой населенный пункт эпохи поздней первобытности. По словам ученых, он существовал в четвертом и, возможно, третьем тысячелетии до н.э.

Во втором сезоне экспедиции, который запланирован на осень 2021 года, группа археологов планирует использовать воздушно-лазерное сканирование — систему дистанционного зондирования, разработанную для картографирования земной поверхности, которая позволяет строить точные трехмерные модели местности. Ученые надеются, что этот способ исследования позволит получить новые данные, в том числе о древних водоемах.