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Тегеран отреагировал на захват талибами ирано-афганских пограничных пунктов
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Тегеран отреагировал на захват талибами ирано-афганских пограничных пунктов
wikipedia.org  /  Tasnim News Agency / CC BY 4.0

Тегеран, 10 июля. Пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде заверил, что обстановка в приграничных с Афганистаном районах страны находится под контролем, несмотря на приближение фронта военных действий между афганской армией и боевиками «Талибана»1 (организация запрещена в РФ).

«Рубежи Исламской республики находятся в полном спокойствии и безопасности благодаря верным пограничникам нашей страны, и нет никакой угрозы на границе Ирана с Афганистаном», — заявил в пятницу Саид Хатибзаде.

По его словам, после захвата талибами пограничных пунктов пропуска Ислам-Кала и Абу Наср Фарахи несколько афганских рабочих перешли на иранскую территорию в поисках убежища. При этом боевики сообщили, что в скором времени попытаются возобновить работу КПП Ислам-Кала.

«Иран примет необходимые меры в соответствии с законами и пограничными соглашениями с Афганистаном, а также в рамках добрососедства», — добавил пресс-секретарь.

Таможенное управление Исламской республики ранее настоятельно призвало предприятия не отправлять экспортные грузы через пункты пропуска Догхарун и Махируд на границе с Афганистаном после сообщений о захвате их боевиками.

В настоящее время отряды «Талибана» заявляют об установлении контроля над почти 170 из 398 районов страны. Бои отмечены в окрестностях Кандагара и, по некоторым данным, Герата — одних из крупнейших афганских городов. Власти страны сообщили, что города находятся под контролем правительства, однако проверить заявления обеих сторон практически не представляется возможным.

При этом боевики заняли ряд территорий на границе с Ираном, Туркменистаном и Таджикистаном, после чего их руководства распорядились отправить армейские подразделения для усиления пограничных войск.

Талибы 4 июля без боя взяли КПП Тем на таджикской границе, при этом за сутки более тысячи афганских пограничников и военнослужащих вышли на территорию соседней страны. Несмотря на заявления представителей силовых структур Таджикистана о полном контроле над ситуацией, президент республики объявил о мобилизации 20 000 резервистов в вооруженные силы государства.

Стоит отметить, что 8 июля делегация политического офиса «Талибан», базирующегося в Катаре, прибыла в Москву для встречи со специальным представителем президента РФ Замиром Кабуловым. В ходе обсуждения ситуации в Афганистане талибы заверили российскую сторону в том, что члены группировки не нарушат государственные границы соседних государств Центральной Азии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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