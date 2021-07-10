В Чили полицейские застрелили активиста, который боролся за автономию мапуче

Араукания, 10 июля. Чилийские полицейские застрелили сына лидера организации коренных народов страны Координационный комитет Арауко-Мальеко (CAM) Гектора Ллайтулы — Эрнесто Ллайтулу. Активиста убили выстрелом в голову. Об этом информировало чилийское издание Cooperativa.

???? #AlertaCooperativa Confirman que Ernesto Llaitul, hijo del líder de la CAM, Héctor Llaitul, murió baleado por Carabineros en medio de incidentes en La Araucanía https://t.co/Krv9A0ODLY pic.twitter.com/d4fhr8AcZo — Cooperativa (@Cooperativa) July 10, 2021

В полиции заявили, что Ллайтулу-младший был убит после того, как он вместе с другими членами CAM поджег лесозаготовительную технику в коммуне Карахью на границе Араукании и Биобио. Сообщается, что мужчина был вооружен пистолетом.

По данным СМИ, стычка между полицией, протестующими и частной охраной произошла во время акции против лесозаготовительной компании Forestal Mininco.

Лидер территориального альянса мапуче Михаэль Карбоне Кейпуль также подтвердил гибель активиста.

«Мы только что узнали о том, что в бою пал наш брат Эрнесто Ллайтула. Мы хотим обратиться с широким призывом отказаться от лесозаготовок на наших территориях. В доказательство верности движению мапуче и нашему брату, который был убит», — сказал Карбоне.

TEMUCO;

Mensaje del werken de la Alianza Territorial Mapuche, Mijael Carbone Queipul confirmando la muerte del hijo del lider de la CAM, Hector Lleitul, Ernesto Llaitul en un incidente ocurrido en la ruta Carahue-Tirúa.@Cooperativa pic.twitter.com/4VeWYVHHU4 — Claudio Arévalo (@arevaloprensa) July 10, 2021

Координационный комитет Арауко-Мальеко был основан в 1998 году представителями коренных народов Чили и выступает за создание автономного государства мапуче в Араукании. Организация использует как мирные, так и насильственные методы борьбы, в частности поджигает помещения лесозаготовительных организаций, технику и захватывает земли. В связи с этим в некоторых частях страны она имеет статус террористической группировки.