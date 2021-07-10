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В Чили полицейские застрелили активиста, который боролся за автономию мапуче
Весь мир
В Чили полицейские застрелили активиста, который боролся за автономию мапуче
Prt Scr twitter.com  /  @HistoriaMapuche

Араукания, 10 июля. Чилийские полицейские застрелили сына лидера организации коренных народов страны Координационный комитет Арауко-Мальеко (CAM) Гектора Ллайтулы — Эрнесто Ллайтулу. Активиста убили выстрелом в голову. Об этом информировало чилийское издание Cooperativa.

В полиции заявили, что Ллайтулу-младший был убит после того, как он вместе с другими членами CAM поджег лесозаготовительную технику в коммуне Карахью на границе Араукании и Биобио. Сообщается, что мужчина был вооружен пистолетом.

По данным СМИ, стычка между полицией, протестующими и частной охраной произошла во время акции против лесозаготовительной компании Forestal Mininco.

Лидер территориального альянса мапуче Михаэль Карбоне Кейпуль также подтвердил гибель активиста.

«Мы только что узнали о том, что в бою пал наш брат Эрнесто Ллайтула. Мы хотим обратиться с широким призывом отказаться от лесозаготовок на наших территориях. В доказательство верности движению мапуче и нашему брату, который был убит», — сказал Карбоне.

Координационный комитет Арауко-Мальеко был основан в 1998 году представителями коренных народов Чили и выступает за создание автономного государства мапуче в Араукании. Организация использует как мирные, так и насильственные методы борьбы, в частности поджигает помещения лесозаготовительных организаций, технику и захватывает земли. В связи с этим в некоторых частях страны она имеет статус террористической группировки.

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чили мапуче араукания
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