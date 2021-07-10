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Врачи сообщили об улучшении состояния МакSим
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Врачи сообщили об улучшении состояния МакSим

  /   Обновлено: 10 июля 2021 12:54
Общество
Врачи сообщили об улучшении состояния МакSим
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 10 июля. Пиар-менеджер популярной исполнительницы МакSим (Марина Максимова) Яна Богушевская сообщила о положительной динамике в состоянии артистки.

Представитель артистки рассказала, что за прошедшие сутки медики отметили заметное улучшение. Предполагается, что в скором времени исполнительница хита «Трудный возраст» даже сможет прийти в себя. Однако подробности будут известны позже.

«У Марины есть положительная динамика. Ей стало лучше, но более подробно смогу что-то вам сказать после общения с врачами», — рассказала Богушевская в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Марина Максимова уже почти месяц находится в больнице под наблюдением врачей. После госпитализации состояние артистки стало резко ухудшаться, в связи с чем было принято решение о введении ее в искусственную кому. С тех пор приближенные к звезде не говорили ни разу о каких-либо улучшениях, сообщает «Вечерняя Москва». Накануне артистку пытались отключить от аппарата ЭКМО, однако все пришлось вернуть, поскольку МакSим не смогла дышать самостоятельно.

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