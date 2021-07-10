Несколько человек пострадали при взрыве на праздновании Ивана Купалы на Украине

Коростень, 10 июля. Мощный взрыв прогремел в украинском городе Коростене на празднике Ивана Купалы.

Согласно имеющимся данным, причиной случившегося стали канистры с бензином, из которых поливали костер. Рядом находились пиротехнические изделия, сообщает РЕН ТВ. В результате инцидента травмы получили несколько человек.

На кадрах опубликованной видеозаписи можно заметить, как двое мужчин поливают поленья, сложенные для разведения костра, горючей жидкостью. В какой-то момент прогремел взрыв, отчего их отбросило на несколько метров назад.

Ранее сообщалось о взрыве газового баллона при проведении сварочных работ в одном из жилых домов Новосибирска.