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Несколько человек пострадали при взрыве на праздновании Ивана Купалы на Украине

  /   Обновлено: 10 июля 2021 12:39
Происшествия
Несколько человек пострадали при взрыве на праздновании Ивана Купалы на Украине
wikipedia.org  /  Лобачев Владимир / CC BY-SA 4.0

Коростень, 10 июля. Мощный взрыв прогремел в украинском городе Коростене на празднике Ивана Купалы.

Согласно имеющимся данным, причиной случившегося стали канистры с бензином, из которых поливали костер. Рядом находились пиротехнические изделия, сообщает РЕН ТВ. В результате инцидента травмы получили несколько человек.

На кадрах опубликованной видеозаписи можно заметить, как двое мужчин поливают поленья, сложенные для разведения костра, горючей жидкостью. В какой-то момент прогремел взрыв, отчего их отбросило на несколько метров назад.

Ранее сообщалось о взрыве газового баллона при проведении сварочных работ в одном из жилых домов Новосибирска.

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