Хоккеист Илья Алтыбармакян перешел в нижегородское «Торпедо»

Нижний Новгород, 10 июля. Нижегородское «Торпедо» заключило однолетний контракт с форвардом Ильей Алтыбармакяном, который был дисквалифицирован за употребление наркотиков в прошлом году.

Соглашение между клубом и хоккеистом носит двухсторонний характер, сообщает официальный сайт клуба. Предполагается, что Алтыбармакян начнет сезон в Высшей хоккейной лиге в фарм-клубе «Торпедо», имя которого пока неизвестно. В случае если игроку удастся доказать свою состоятельность, он будет немедленно задействован в основной команде.

Ранее стало известно, что «Локомотив» 7 сентября сыграет против минского «Динамо» в КХЛ, которая совместно с руководством обоих клубов приняла решение таким образом почтить память хоккеистов ярославской команды, которые 7 сентября 2011 года разбились при вылете из Ярославля в Минск на первый матч регулярного чемпионата.