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Хоккеист Илья Алтыбармакян перешел в нижегородское «Торпедо»

  /   Обновлено: 10 июля 2021 12:21
Спорт
Хоккеист Илья Алтыбармакян перешел в нижегородское «Торпедо»
ska.ru  /  Официальный сайт ХК СКА

Нижний Новгород, 10 июля. Нижегородское «Торпедо» заключило однолетний контракт с форвардом Ильей Алтыбармакяном, который был дисквалифицирован за употребление наркотиков в прошлом году.

Соглашение между клубом и хоккеистом носит двухсторонний характер, сообщает официальный сайт клуба. Предполагается, что Алтыбармакян начнет сезон в Высшей хоккейной лиге в фарм-клубе «Торпедо», имя которого пока неизвестно. В случае если игроку удастся доказать свою состоятельность, он будет немедленно задействован в основной команде.

Ранее стало известно, что «Локомотив» 7 сентября сыграет против минского «Динамо» в КХЛ, которая совместно с руководством обоих клубов приняла решение таким образом почтить память хоккеистов ярославской команды, которые 7 сентября 2011 года разбились при вылете из Ярославля в Минск на первый матч регулярного чемпионата.

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