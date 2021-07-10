Хоккеисты «Сиэтла» проведут первый матч в истории против «Ванкувера»

Сиэтл, 10 июля. Новый клуб в Национальной хоккейной лиге «Сиэтл Кракен» узнал имя своего первого соперника в истории. Им станет канадский «Ванкувер Кэнакс».

«Кракены» сыграют матч против «Ванкувера» 26 сентября в рамках предсезонной подготовки. Матч пройдет на домашней арене команды WHL «Спокан Чифс». Далее «Сиэтл» 1 октября сыграет против «Калгари», а 2 октября – против «Ойлерз».

Ранее голкипер «Тампы» Василевский стал самым ценным игроком Кубка Стэнли. Кроме него только два россиянина были удостоены звания лучшего игрока плей-офф.