Кабмин выделит 2,4 млрд рублей регионам на лекарства от COVID-19

Москва, 10 июля. Российские регионы дополнительно получат более 2,4 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция (COVID-19).

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Как говорится в сообщении на сайте кабмина, деньги на эти цели направят из резервного фонда правительства. Предполагается, что это позволит обеспечить препаратами почти 790 тысяч человек.

Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Для профилактики COVID-19 им назначают комбинированные схемы лечения. Граждане получают все необходимые препараты бесплатно по рецепту лечащего врача.

Правительство ранее продлило упрощенный порядок маркировки лекарственных препаратов до февраля 2022 года. Причинами такого решения властей стали повышенный спрос и непростая эпидемиологическая обстановка.