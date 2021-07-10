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Слова Путина о проигрыше США в мировой войне заставили понервничать Пентагон
Политика
Слова Путина о проигрыше США в мировой войне заставили понервничать Пентагон
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Вашингтон, 10 июля. Война США с РФ больше не является лишь гипотетическим предположением, она возможна, но Вашингтон к ней совсем не готов, заявила экс-офицер американской разведки Ребекка Коффлер.

В интервью The Hill Коффлер признала, что президент России Владимир Путин был прав, когда говорил, что западные страны заведомо понимают, что капитулируют перед РФ в случае начала третьей мировой войны.

«Уверенность российского лидера проистекает из веры Москвы в то, что она может сражаться и выиграть войну с Вашингтоном», – объяснила экс-разведчица.

По ее словам, российская сторона неоднократно обращала внимание на подход США к ведению боевых действий. Американцы делают ставку на использование технологий даже с такими плохо вооруженными противниками, как боевики в Афганистане и Ираке. Москва же сконцентрировалась на освоении космоса. Коффлер полагает, что американская орбитальная система обороны полностью беззащитна перед российским вооружением, поэтому Пентагон заметно нервничает.

Она также отметила, что самым вероятным очагом возможной войны между РФ и НАТО сегодня является Черноморский регион. Коффлер не исключила, что США также будут втянуты в этот конфликт.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности РФ. Новый документ определяет национальные интересы, направленные на укрепление безопасности и обеспечение развития страны, передает сайт 360tv.ru.

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