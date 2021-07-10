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Принцесса Диана пыталась сбежать из-под венца, но не получилось

Общество
Принцесса Диана пыталась сбежать из-под венца, но не получилось
wikipedia.org  /  John Mathew Smith / CC BY-SA 2.0

Отношения принца Уэльского Чарльза и леди Дианы Спенсер развивались настолько стремительно, что даже сами молодые люди не были к этому готовы. В день, когда было объявлено о помолвке, Чарльз и Диана были всего на нескольких свиданиях, и до венчания они сомневались и подумывали о том, как отказаться от свадьбы, пишет Marie Claire

По данным источника в королевской семье, принца к женитьбе принудил его отец — герцог Эдинбургский, о чем подробно рассказывается в трехсерийном документальном фильме «Десятилетия Дианы», освещающем жизнь принцессы Уэльской и ее влиянию на ХХ век.

Диане даже не исполнилось 20 лет, когда Чарльз сделал ей предложение. Она ответила да, но не знала, как изменится ее жизнь. Правда, сказка, о которой она мечтала, оказалась сущим кошмаром.

Практически сразу после помолвки ее суженый исчез почти на месяц, а сама Диана переселилась во дворец, чтобы назойливые репортеры не донимали ее.  

Спустя какое-то время девушка осознала, что отношения Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз продолжаются. Сама любовница принца написала ей об этом в записке незадолго перед венчанием. Ходили слухи, что молодая принцесса была готова убежать прямо из-под венца.

Королевский эксперт Елена Мора в беседе с итальянскими журналистами сообщила, что Диана за два дня до церемонии самостоятельно пыталась ее отменить, но все же сестры уговорили ее отправиться По словам Елены, сестры Дианы, леди Сара и леди Джейн убедили ее отправиться в собор Святого Павла. 

«Все знают, что Диана хотела спастись бегством, за два дня до свадьбы она хотела сбежать. И ее сестры сказали ей: «Милая, твое лицо уже на всех чашках и полотенцах королевства. Уже слишком поздно»,— рассказала Мора в интервью. 

В день венчания, на лице у будущей принцессы не было никаких эмоций. Мысли разрывали ее голову, и она не могла сконцентрироваться на происходящем. 

Чарльзу свадьба тоже не была нужна. Мора сообщила, что и он хотел сбежать с церемонии. 

«За два дня до свадьбы он показал своим друзьям письмо, в котором его отец фактически приказал ему ради самой девушки и для защиты семьи жениться на ней. Он использовал его как алиби, чтобы сказать: «Меня заставили». Это нехорошо, он ведь был принцем, 30-летним джентльменом. Он не должен был соглашаться на брак», — объяснила эксперт.

Ранее королевский биограф Эндрю Мортон сообщил, что леди Диана была бы ошеломлена своей невесткой Меган Маркл. 

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