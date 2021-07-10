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Защитник миланского «Интера» Далберт переходит в «Трабзонспор»

  /   Обновлено: 10 июля 2021 11:58
Спорт
Защитник миланского «Интера» Далберт переходит в «Трабзонспор»
Global Look Press  /  Maurizio Borsari/AFLO

Трабзон, 10 июля. Защитник «нерадзурри» Далберт в ближайшие часы перейдет в клуб турецкой суперлиги «Трабзонспор». Клубы заключат между собой арендное соглашение сроком на один сезон.

Боссы «бордово-голубых» летом следующего года в обязательном порядке должны будут выкупить бразильца за 7 млн евро, сообщает Sky Sports. Возможностью приобретения футболиста ранее интересовался московский ЦСКА. Информацию подтвердил агент Далберта Эмерсон Фигейредо.

Ранее стало известно, что «Адана Демирспор» и «Дженоа» активнее всех интересовались возможностью подписания Лунева. Вратарь на протяжении последних четырех сезонов защищал ворота «Зенита», с которым трижды становился чемпионом России. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 5 млн евро.

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