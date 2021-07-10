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Директор Бориса Моисеева назвал размер его пенсии
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева назвал размер его пенсии
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 10 июля. Пенсия российского эстрадного исполнителя составляет 85 тысяч рублей. Об этом рассказал его арт-директор Сергей Горох.

Он сообщил размер пенсии знаменитости в комментарии порталу Blitz+. Горох уточнил, что пенсия Моисеева состоит из нескольких доплат за льготы и звания, а также прочие надбавки к социальным выплатам.

«Пенсия у Бориса Михайловича 85 тысяч рублей», — рассказал арт-директор звезды.

Он также уточнил, что Моисеев получает внушительные суммы за авторские отчисления ежемесячно. По словам Гороха их сумма составляет порядка 150-170 тысяч рублей.

О своей пенсии в эфире шоу «Звезды сошлись» также рассказала мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай. Проживающая в США родительница звезды призналась, что сумма ее социальных выплат в США составляет 600 долларов (порядка 43 тысячи рублей).

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моисеев деньги пенсия
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