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Россияне вскоре смогут приобрести новый Chery Tiggo 2 Pro

  /   Обновлено: 10 июля 2021 11:57
Экономика
Россияне вскоре смогут приобрести новый Chery Tiggo 2 Pro
Pr Scr youtube.com  /  Chery Russia

Уху, Китай, 10 июля. Китайский автопроизводитель Chery намеревается в ближайшее время выпустить на российский рынок новый кроссовер.

Марка из Китая изучает перспективы отечественного рынка и запросы водителей из России, чтобы определиться со временем старта продаж кроссовера Chery Tiggo 2 Pro. Об этом пишет «Автоновости дня».

Модель вышла на китайском рынке летом 2020 года. На родине машина называется Tiggo 3X Plus. Экземпляр выделяется измененным видом спереди, модернизированным интерьером, а также улучшенным оснащением. Теперь в кроссовере есть электронная система стабилизации, электронный «ручник», а также запуск мотора с кнопки.

Chery Tiggo 2 Pro прошел сертификацию в России весной прошлого года. Согласно Одобрению типа транспортного средства, в линейке авто будут присутствовать мотор на 102 л.с. и двигатель на 106 л.с. мощности.

Автомобилестроительная компания ранее анонсировала свои планы по внесению разнообразия в линейку машин в России за счет создания электрокаров.

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кроссовер chery Tiggo 2 Pro
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