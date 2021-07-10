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Аналитики назвали популизм главной проблемой Зеленского
Политика
Аналитики назвали популизм главной проблемой Зеленского
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 10 июля. Политологи объяснили, почему президент Украины Владимир Зеленский теряет доверие населения очень быстрыми темпами.

Последнее социологическое исследование, проведенное на Украине центром Socis, показало, что 62,4% граждан страны считают политический курс страны ошибочным. Это красноречиво говорит о том, что с момента вступления в должность президента Зеленский теряет уровень лояльности населения, которое возлагало на него свои надежды по смене курса Украины. Аналитики считают, что Зеленский сам виноват в сложившейся ситуации. Неисполненные обещания сыграли в этом вопросе ключевую роль.

«Владимир Зеленский с самого начала производил впечатление популиста. И многие люди это понимали, но всё равно голосовали за него, просто в противовес Петру Порошенко. Людям нужны не сказки, а реальные перемены, потому что лапшу, которая висит на ушах, в тарелку не положишь», — объяснил Александр Дудчак.

Речь идет, в частности о прекращении войны на Донбассе. Стоит отметить, что Зеленский обещал остановить ее в кратчайшие сроки, однако выполнить эту задачу не удалось более чем за два года. Аналогичная ситуация складывается и в вопросе восстановления отношений с Россией, которые только ухудшились за время президентства Зеленского.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель пригласила Зеленского в Берлин. Ожидается, что стороны обсудят газопровод «Северный поток — 2».

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