Аналитики назвали популизм главной проблемой Зеленского

Киев, 10 июля. Политологи объяснили, почему президент Украины Владимир Зеленский теряет доверие населения очень быстрыми темпами.

Последнее социологическое исследование, проведенное на Украине центром Socis, показало, что 62,4% граждан страны считают политический курс страны ошибочным. Это красноречиво говорит о том, что с момента вступления в должность президента Зеленский теряет уровень лояльности населения, которое возлагало на него свои надежды по смене курса Украины. Аналитики считают, что Зеленский сам виноват в сложившейся ситуации. Неисполненные обещания сыграли в этом вопросе ключевую роль.

«Владимир Зеленский с самого начала производил впечатление популиста. И многие люди это понимали, но всё равно голосовали за него, просто в противовес Петру Порошенко. Людям нужны не сказки, а реальные перемены, потому что лапшу, которая висит на ушах, в тарелку не положишь», — объяснил Александр Дудчак.

Речь идет, в частности о прекращении войны на Донбассе. Стоит отметить, что Зеленский обещал остановить ее в кратчайшие сроки, однако выполнить эту задачу не удалось более чем за два года. Аналогичная ситуация складывается и в вопросе восстановления отношений с Россией, которые только ухудшились за время президентства Зеленского.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель пригласила Зеленского в Берлин. Ожидается, что стороны обсудят газопровод «Северный поток — 2».