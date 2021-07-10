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Аномальная жара в Москве продлится еще неделю
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Аномальная жара в Москве продлится еще неделю
Pr Scr Ruptly  /  Ruptly TV

Жители Москвы продолжат греться под лучами палящего солнца до конца следующей недели. Столбик термометра достигнет максимальной температуры в 34 градуса.

Однако такой климат не только располагает к купанию в неположенных местах, но и может нанести вред человеку. Синоптики уже объявили желтый уровень погодной опасности. Сообщается, что при таком статусе могут пострадать некоторые виды социально-экономической деятельности.

Нынешняя температура в Москве на семь градусов превышает норму. Для сравнения, в прошлом июле столбик термометра доходил лишь до 28 градусов.

В июне столица пережила оранжевый уровень опасности. Он подразумевает вероятность стихийных бедствий, с последующим причинением ущерба городской инфраструктуре и гражданам.

Однако сейчас Москва переживает не самые жаркие дни за свою историю. В июле 2010 года в Белокаменной зарегистрировали температуру в 38,2 градуса. 

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков предупредил, что атмосферное давление в ближайшие дни будет выше нормы, а облачность не планируется. При этом его коллега Евгений Тишковец отметил, что июльская жара будет переноситься проще из-за низкой влажности воздуха. Он назвал это «пустынным типом погоды».

Медики отмечают, что аномальные температуры негативно скажутся на гражданах, которые переболели коронавирусом. Такие пациенты чаще страдают от усталости, обильной потливости и нарушения работы внутренних органов.

Чтобы избежать теплового удара и повышения давления, врачи рекомендуют не находиться на открытом солнце, ополаскивать части тела холодной жидкостью и делать дыхательные практики. Доктора призывают регулярно пить воду и носить головные уборы.

Аномальная жара также повлияла на российскую экономику. Спрос на напитки вырос на 513%, а на ведерки для льда — на 1 100%. Также в стране почти в два раза чаще стали покупать кондиционеры и панамы.

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погода москва лето аномальная жара
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