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Лена Миро осадила тяжелобольную Казьмину за откровения о сексе с Аршавиным
Шоу-бизнес
Лена Миро осадила тяжелобольную Казьмину за откровения о сексе с Аршавиным
Prt Scr instagram.com  /  @arshavina_alisia__mb

Москва, 10 июля. Известный блогер Лена Миро раскритиковала слова Алисы Казьминой, которая откровенно рассказала об унизительном сексе с экс-супругом футболистом Андреем Аршавиным.

Одно из последних выступлений тяжелобольной журналистки на телевидении закончилось рассказом об интимной близости с бывшим мужем после развода. Публицист недоумевает, зачем ей нужна огласка этих историй, которые лишь негативно сказываются на ее образе.

Автор статьи отметила, что Казьмина сама звала мужа, который приезжал всего на пару часов. Миро предположила, что тяжелобольная журналистка может лишь фантазировать на тему секса с Аршавиным, тем самым пытаясь отсрочить момент выселения из дома бывшего мужа, сообщает «Дни.ру».

Миро подчеркнула, что в настоящий момент скандально известная Казьмина вместо того, чтобы бороться за свою здоровье, очень занята склоками со свекровью, интервью в различных ток-шоу и рассказами о том, что ее жизнь «вот-вот» оборвется.

«Дел, как сами видите, много. Я не совсем отчетливо понимаю, зачем Казьмина делится сейчас воспоминаниями о своих соитиях с Чипсоедом. Или — есть такое подозрение! — фантазирует на тему этих соитий во время развода», — с сарказмом отметила автор блога на ЖЖ.

В рамках одного из выпусков шоу «Прямой эфир с Андреем Малаховым» Казьмина призналась, что во время ночных визитов Аршавина она чувствовала с ним близость. Тяжелобольная журналистка отметила, что встречи на несколько часов были унизительными, но она не могла от них отказаться.

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аршавин секс миро казьмина
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