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В Анапе проходит слушание по делу хозяйки гостиницы, обматерившей туристок

  /   Обновлено: 10 июля 2021 11:45
Происшествия
В Анапе проходит слушание по делу хозяйки гостиницы, обматерившей туристок
wikipedia.org  /  Non Profit Organization Lawyers Oakland

Анапа, 10 июля. Суд Анапы в субботу, 10 июля, примет решение по гостинице, хозяйка которой обматерила туристок.

Сама женщина не скрывает своего удивления по поводу того, что заседание назначили на выходной день. По ее словам, ей не дали достаточно времени, чтобы устранить выявленные нарушения Роспотребнадзором. Кроме того, женщина призналась, что тяжело переживает факт возможного лишения гостиницы, «на которую она потратила очень много денег». Хозяйка утверждает, что якобы заложила свой дом и теперь, если отель закроют, ее дети и она сама окажутся на улице.

Напомним, ранее владелица гостиницы в Анапе резко отреагировала на просьбу постояльцев убрать их номер, где они заметили собачью шерсть и песок на полу. Ситуация стала одной из самых обсуждаемых среди пользователей соцсетей за последнее время.

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гостиница анапа туристки
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