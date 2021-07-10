Лондон, 10 июля. Военные амбиции администрации США несопоставимы с возможностями армии, у которой нет ни шанса против российских войск. К такому выводу пришли читатели The Daily Mail.

Они обратили внимание на опубликованный Министерством обороны США доклад. В документе рассказывается о растущей угрозе ядерного конфликта. При этом ответственность за такую тенденцию чиновники возлагают на Россию и Китай.

Британцы, как оказалось, не разделяют такую позицию. По их мнению, ответственность за кризис глобальной безопасности лежит на США. Они также считают, что современная американская армия не готова к реальной войне. Пока в России решают вопросы обороноспособности, Пентагон отстаивает права ЛГБТ-сообщества. В этой связи пользователи предсказали итог встречи вооруженных сил РФ и США, утверждая, что российские военные умрут от смеха при виде американских «морпехов в юбках».

«В сумасшедшем клоунском мире, где мы живем, Китай и Россия вполне обойдутся без серьезного оружия», — отметил один из комментаторов.

По его словам, россияне могут задеть чувства американских солдат «неправильным» местоимением». Этого будет достаточно, чтобы обезоружить противника.

Ранее развитие событий при ядерном конфликте между США и Россией спрогнозировал аналитик Константин Сивков. При этом в Британии уверены, что угроза третьей мировой войны сейчас особенно велика, пишет сайт 360tv.ru.