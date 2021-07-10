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Власти Шри-Ланки разрешили открыть общепит и кинотеатры

  /   Обновлено: 10 июля 2021 11:47
Общество
Власти Шри-Ланки разрешили открыть общепит и кинотеатры
pixabay.com  /  Poswiecie

Шри-Джаяварденепура-Котте, 10 июля. Правительство Шри-Ланки разрешило возобновить работу заведений общественного питания и развлекательных учреждений.

Это связано с улучшением эпидемиологической обстановки в стране. Жители и гости смогут снова посещать кинотеатры, театры, рестораны и кафе. Также на острове откроют отели. Работа заведений была временно остановлена в течение двух месяцев на фоне распространения коронавируса.

Власти Шри-Ланки ранее смягчили ограничения для российских туристов, которые привились от COVID-19 «Спутником V». Теперь гражданам РФ не нужно сидеть на двухнедельном карантине по прибытии в страну.

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