Власти Шри-Ланки разрешили открыть общепит и кинотеатры

Шри-Джаяварденепура-Котте, 10 июля. Правительство Шри-Ланки разрешило возобновить работу заведений общественного питания и развлекательных учреждений.

Это связано с улучшением эпидемиологической обстановки в стране. Жители и гости смогут снова посещать кинотеатры, театры, рестораны и кафе. Также на острове откроют отели. Работа заведений была временно остановлена в течение двух месяцев на фоне распространения коронавируса.

Власти Шри-Ланки ранее смягчили ограничения для российских туристов, которые привились от COVID-19 «Спутником V». Теперь гражданам РФ не нужно сидеть на двухнедельном карантине по прибытии в страну.