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Эксперт Шуст предупредил об уловках магазинов при оплате банковской картой
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Экономика
Эксперт Шуст предупредил об уловках магазинов при оплате банковской картой
pixabay.com

Москва, 10 июля. Магазинам иногда невыгодно принимать банковские карты к оплате. Директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст объяснил, почему.

Зачастую торговые сети объявляют покупателю, что терминал сломан или отсутствует, а также незаконно устанавливают дополнительную наценку за оплату картой, рассказал эксперт в беседе с РИА Новости. В таком случае можно пожаловаться в банк или Роспотребнадзор, однако добиться справедливости будет достаточно сложно.

Причины, по которым магазины прибегают к обману, могут быть разными. Иногда это объясняется высокой стоимостью услуг эквайринга, однако чаще всего причина в другом — в необходимости расчетов с поставщиками или выплата неофициальной зарплаты сотрудникам наличными, пояснил Шуст.

Чеки, полученные при оплате товаров и услуг в магазинах, могут стать полезными для мошенников. На платежном документе указываются последние четыре цифры банковской карты. Злоумышленники, выяснив номер жертвы, используют их, чтобы ввести в заблуждение.

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оплата банковские карты магазины
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