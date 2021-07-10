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Бандиты требовали с ростовского предпринимателя 50 млн рублей
Происшествия
Бандиты требовали с ростовского предпринимателя 50 млн рублей
Пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 10 июля. Накануне сотрудники уголовного розыска региона при поддержке оперативников 3 отдела полиции и бойцов Росгвардии задержали группу вымогателей.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, мероприятия проводились после обращения в полицию предпринимателя, который рассказал об угрозах физической расправы, исходящей от группы лиц с требованием отдать им крупную сумму денег. Когда бизнесмен поделился частью своего заработка с бандитами, им этого показалось мало и они потребовали отдать все 50 млн рублей.

Подозреваемые были задержаны во время оперативных мероприятий. При личном досмотре задержанных, а их было десять человек, правоохранители обнаружили два травматических пистолета, два охотничьих ружья, а также боевой пистолет с патронами. 

В настоящий момент в отношении группы лиц возбуждено уголовной дело по статье «Вымогательство», решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее ФАН рассказывал, как жительница Ростовской области на протяжении длительного времени оформляла регистрацию гражданам близлежащих государств, не предоставляя им фактического проживания. В процессе осмотра ее домовладения сотрудники полиции обнаружили тысячи бланков-заявлений о регистрации по месту пребывания. 

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