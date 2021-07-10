Несколько простых вопросов защитникам педофила Дмитриева. Колонка Голоса Мордора

Если вы думаете, что с делом псевдоисторика Юрия Дмитриева, которого осудили на длительный срок за педофилию, все уже ясно и закончено, то вы очень сильно ошибаетесь. И, как всегда, на передний край борьбы за все хорошее и против всего плохого выходит так называемая интеллигенция.

Во-первых — очень интересно, на каких основаниях все эти замечательные персонажи считают себя интеллигенцией и чуть ли не «совестью нации»? Да, они знамениты и вроде бы даже признаны, причем, что интересно — в первую очередь властью, но вот являются ли они истинными моральными маяками и властителями народных дум? На этот счет имеются очень большие сомнения. А во-вторых — само дело Дмитриева настолько понятно, и доказательства представлены настолько убедительные, что становится интересно — а есть ли у этих господ-интеллигентов хоть какие-то остатки совести?

В общем, достаточная большая группа этих самых интеллигентов — аж 150 человек, написали открытое письмо к председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву с просьбой забрать дело карельского историка Юрия Дмитриева из петрозаводских судебных инстанций и вынести свой вердикт. Список подписантов впечатляет, и все эти люди прекрасно знакомы вам не только своими творчеством и деятельностью, но также и тем, что непременно подписывают такие письма, сколько бы их ни было. Они подписывали за убийцу Надежду Савченко, за террориста-режиссера Олега Сенцова, я уверен, что они бы и за Шамиля Басаева с удовольствием подписали, ибо критерий для них есть всего один — лишь бы это было против России и ее политического строя.

Письмо подписали такие видные деятели, как Борис Гребенщиков, режиссеры Александр Сокуров и Андрей Звягинцев, Константин Райкин, писательница Людмила Улицкая, журналист Николай Сванидзе и многие другие «деятели культуры и искусства», режиссеры, актеры, промоутеры и иже с ними. Как видите — обычное дело для таких людей. И будьте уверены, что почти никто из них наверняка не вникал в дело псевдоисторика из Карелии, который домогался своей малолетней падчерицы.

Дело Дмитриева — достаточно простое. Целый ворох доказательств, даже видео с детским порно, которое кто-то до последних времен упорно скрывал. Вообще, вся история говорит о том, что у Юрия Дмитриева есть очень сильные покровители, которые два раза добивались того, что Дмитриева оправдывали. Манипуляция фактами, экспертизой, а порой и настоящий подлог — методов хватает. Но хорошо, что есть люди, в первую очередь следователи, которые были заинтересованы в том, чтобы правосудие свершилось. Наверное, они очень сильно любят своих детей и прекрасно осознают всю мерзость совершенного Юрием Дмитриевым. Эти люди и добились того, чтобы на последнем апелляционном суде были представлены абсолютно все доказательства, включая и те, которые раньше от суда скрывали. А еще они привлекли внимание журналистов, которые смогли показать по федеральным каналам некоторые из тех фотографий, что делал Юрий Дмитриев, разумеется, в сильно заретушированном виде.

И все это сработало. От Дмитриева стали отворачиваться даже люди оппозиционных взглядов, те, у кого еще осталась совесть. И стоит ли говорить, на чьей стороне было общественное мнение? Юрий Дмитриев был осужден по своим делам. И это было справедливо.

Конечно, сразу же начали раздаваться голоса о том, что власть все-таки отомстила Дмитриеву за то, что он вскрыл правду о сталинских репрессиях. Это очень смешно, учитывая то, что на федеральных каналах в прайм-тайм идет «Зулейха» с карикатурным НКВДшником Мадяновым, а в российских школах изучают Солженицына. Вот как-то совсем не вяжется. К этому хору присоединились и западные СМИ, самые «честные и объективные». Там тоже писали, что в России осудили великого ученого-историка, который раскопал страшную правду. И, конечно же, никто всю историю целиком и объективно не рассказал. Даже не упомянули то, что Дмитриев — историк самозванный, а на самом деле — слесарь банно-прачечного комбината.

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И, несмотря на все это, казалось, что в этой истории уже наконец поставлена точка. Но… Не тут-то было. Снова изо всех щелей лезут «защитники». И, с одной стороны — это можно понять. В условиях полного разгрома несистемной оппозиции, к которому эта самая оппозиция долго и последовательно шла, наблюдается некий дефицит острых тем, которыми можно было бы подраконить власть. В таких условиях сгодится все. И вот именно поэтому и достали с пыльной полки дело карельского педофила, чтобы снова выставить его жертвой режима и борцом за правду.

А к тем, кто подписался, у меня есть несколько вопросов, очень простых. Вы видели те фото, которые делал Юрий Дмитриев? Вы в курсе, что у него нашли самое настоящее профессиональное педофильское видео? Вы читали то, что рассказывала сама падчерица Юрия Дмитриева?

И наконец — самый главный вопрос: есть ли у вас, господа защитники, собственные дети? И какой была бы ваша реакция, если бы с ними произошло все то, что с и падчерицей Юрия Дмитриева? И знаете — вы можете даже не отвечать. Потому что ответы все знают, а вы снова соврете. И тут ничего не поделаешь. Призвание у вас такое.