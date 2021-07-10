Спасатели продолжают работать на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 10 июля. Специалисты экстренных служб обследуют территорию авиакатастрофы, произошедшей возле поселка Палана. В результате трагедии погибли 28 человек. Тела некоторых до сих пор не найдены.

Сотрудники МЧС обследовали более 20 километров прибрежной линии, в том числе с помощью беспилотной авиации — 1,5 квадратных километра за последние сутки. Они собрали и вывезли обломки воздушного судна.

Одну из поисковых групп направили за 40–60 километров от места крушения в район мыса Кинкильский для обследования местности. Кроме того, с родственниками погибших работают психологи.

Всего за весь период авиация облетела более 590 квадратных километров, На земле осмотрели более 65 километров прибрежной полосы и горной местности. Водолазы обследовали восемь квадратных километров морского дна. Численность группировки на месте крушения составляет 72 человека, также в работе задействовано 14 единиц техники.

Самолет, летевший из Петропавловска-Камчатского, пропал в девяти километрах от пункта назначения — поселка Палана. Его обломки обнаружили в море и в прибрежной зоне. На борту находились 28 человек. Все они погибли.