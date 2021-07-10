В Лондоне ожидают появления летающих муравьев во время финала Евро-2020

Лондон, 10 июля. Летающие муравьи могут быть замечены в районе стадиона «Уэмбли» в Лондоне во время финального матча чемпионата Европы по футболу.

Британские радары, которые используются местной метеорологической службой, заметили стаю летающих муравьев, пролетающих над юго-восточной частью Англии. Их местонахождение зафиксировано недалеко от «Уэмбли», где 11 июля в финальном матче Евро-2020 сыграют сборные Англии и Италии, сообщает Sky News.

Нашествие летающих муравьев — вполне нормальное явление для этого времени года в Великобритании. Безопасности футболистов и болельщиков ничего не угрожает.

Президент Европейского футбольного союза Александр Чеферин ранее заявил, что Евро-2020 оказался очень несправедлив и сложен, так как большинство городов-хозяев чемпионата находятся на слишком большом расстоянии друг от друга.