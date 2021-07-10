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Телефонные мошенники украли у петербургского пенсионера более 1 млн рублей

  /   Обновлено: 10 июля 2021 11:22
Происшествия
Телефонные мошенники украли у петербургского пенсионера более 1 млн рублей
pixabay.com

Санкт-Петербург, 10 июля. В отделение полиции обратился 62-летний пенсионер. Он заявил, что мошенники по телефону выкрали у него более 1 млн рублей.

В течение пяти дней на телефон мужчины поступали звонки от неизвестных. Они представлялись сотрудниками банка, убеждали потерпевшего брать кредиты и переводить средства на безопасные счета, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

Всего пенсионер перевел злоумышленникам 1 млн 274 тыс. 500 рублей. Возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание за мошенничество. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Телефонные мошенники звонили космонавту Олегу Новицкому и представлялись сотрудниками Сбербанка, сообщал сайт 360tv.ru. Им не удалось обмануть мужчину.

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