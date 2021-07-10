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Подсчитан «честный» курс рубля без валютных операций Минфина и ЦБ
Экономика
Подсчитан «честный» курс рубля без валютных операций Минфина и ЦБ
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 июля. Валютные операции, совершаемые ЦБ РФ в интересах Минфина с начала года, ослабили рубль на 5-10%, заявил гендиректор УК «Спутник — Управление Капиталом» Александр Лосев.

Таким образом, без покупки иностранной валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) курс рубля мог находиться в диапазоне 65-70 рублей за доллар, передает РИА Новости. Министерство финансов по бюджетному правилу направляет на покупку валюты дополнительные доходы от высоких цен на нефть, в 2022 году активы будут перечислены в фонд.

Операции в интересах Минфина проводит Центробанк, при этом российский регулятор по-прежнему покупает на рынке только валюту. С 7 июля по 5 августа 2021 года объем таких покупок должен составить 296 млрд рублей, ежедневно на эти цели планируется направлять 13,5 млрд рублей.

За последние девять месяцев 2020 года рублевая масса в России выросла на 12%: с 52,327 до 58,625 трлн рублей. При этом Банк России не скрывает, что продолжит курс на денежные рестрикции и увеличение стоимости кредитных ресурсов.

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