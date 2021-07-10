В России заразились коронавирусом еще 25 082 человека

Москва, 10 июля. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 25 082 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические признаки болезни отсутствовали у 12,5% из них. Зарегистрировано 752 летальных исхода. Полностью выздоровели от инфекции еще 17 750 пациентов.

Международная группа генетиков ранее обнаружила 13 участков ДНК, которые связаны с заражением коронавирусом и развитием болезни в тяжелой форме.

Также выяснилось, что инфекция чаще поражает людей, у которых вторая группа крови.