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В России заразились коронавирусом еще 25 082 человека

  /   Обновлено: 10 июля 2021 11:26
Общество
В России заразились коронавирусом еще 25 082 человека
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 10 июля. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 25 082 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические признаки болезни отсутствовали у 12,5% из них. Зарегистрировано 752 летальных исхода. Полностью выздоровели от инфекции еще 17 750 пациентов.

Международная группа генетиков ранее обнаружила 13 участков ДНК, которые связаны с заражением коронавирусом и развитием болезни в тяжелой форме.

Также выяснилось, что инфекция чаще поражает людей, у которых вторая группа крови.

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