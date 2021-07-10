Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 11:28
11:26
Происшествия
Спасатели продолжают работать на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке
11:24
Происшествия
Площадь природного пожара в Челябинской области возросла до 20 га
11:23
Весь мир
ФБР поможет Гаити с расследованием убийства президента Моиза
11:22
Евро 2020
В Лондоне ожидают появления летающих муравьев во время финала Евро-2020
11:21
Общество
Екатеринбургский зоопарк пополнился шестью новорожденными скунсами
11:19
Происшествия
Телефонные мошенники украли у петербургского пенсионера более 1 млн рублей
11:18
Экономика
Подсчитан «честный» курс рубля без валютных операций Минфина и ЦБ
11:17
Общество
В России заразились коронавирусом еще 25 082 человека
11:17
Политика
В ЦИК России опровергли сообщения о переносе выборов в Госдуму
11:14
Экономика
Эксперт Питецкий объяснил, как избежать просроченных ипотечных платежей
Все новости

В ЦИК России опровергли сообщения о переносе выборов в Госдуму

  /   Обновлено: 10 июля 2021 11:22
Политика
В ЦИК России опровергли сообщения о переносе выборов в Госдуму
Федеральное агентство новостей  /  Анна Клименко

Москва, 10 июля. Сообщения о переносе думских выборов являются слухами, заявил заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев.

Зампред ЦИК опроверг сообщения о переносе даты предстоящих выборов на более поздний срок, передает РИА Новости. По его словам, подобные сведения являются слухами.

Также несколько представителей Центризбиркома отметили, что им неизвестно об обсуждении комиссией вопроса по переносу выборов.

Ранее стало известно, что ЦИК начал прием заявок для регистрации кандидатов на выборы в Госдуму.

Вернуться назад

выборы госдума цик
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru