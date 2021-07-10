В ЦИК России опровергли сообщения о переносе выборов в Госдуму

Москва, 10 июля. Сообщения о переносе думских выборов являются слухами, заявил заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев.

Зампред ЦИК опроверг сообщения о переносе даты предстоящих выборов на более поздний срок, передает РИА Новости. По его словам, подобные сведения являются слухами.

Также несколько представителей Центризбиркома отметили, что им неизвестно об обсуждении комиссией вопроса по переносу выборов.

Ранее стало известно, что ЦИК начал прием заявок для регистрации кандидатов на выборы в Госдуму.