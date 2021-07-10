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Эксперт Питецкий объяснил, как избежать просроченных ипотечных платежей
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Эксперт Питецкий объяснил, как избежать просроченных ипотечных платежей

  /   Обновлено: 10 июля 2021 11:14
Экономика
Эксперт Питецкий объяснил, как избежать просроченных ипотечных платежей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 июля. Гражданам России необходимо сформировать сбережения в один-два ежемесячных платежа, чтобы избежать просроченных ипотечных платежей в дальнейшем времени.

Информацией с россиянами поделился директор по продуктам платформы залогового кредитования Online-Ipoteka Дмитрий Питецкий. Специалист советует оставить часть денежных средств в форме «подушки безопасности» на случай, если финансовое положение заемщика ухудшится, передает «Российская газета».

При этом гражданам, оплачивающим ипотечный кредит в Москве, необходимо отложить не менее 60–120 тысяч рублей. В идеале сумма должна находиться на уровне 360–720 тысяч рублей. Региональные заемщики должны иметь «про запас» минимум 30–60 тысяч рублей. В лучшем случае — 180–360 тысяч рублей, резюмировал Питецкий.

Риелторы ранее составили список российских городов, в которых выгоднее всего приобрести квартиру по льготной ипотеке под 7% годовых. На первом месте оказались Тверь и Самара.

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ипотека заемщик питецкий
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