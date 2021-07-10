На Украине объявили об окончании военных учений Sea Breeze — 2021 в Черном море

Киев, 10 июля. Многонациональные учения Sea Breeze — 2021 в Черном море официально завершены, заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

Маневры начались 28 июня и закончились 10 июля. К Черному морю были стянуты более четырех тысяч военнослужащих из 32 стран, включая США, Канаду, Великобританию, Нидерланды и другие. Учения проходили с участием более 30 военных самолетов и 40 кораблей.

Во время тренировок участники Sea Breeze дважды проводили радиообмен с российскими военными кораблями. Коммуникации осуществлялись в соответствии с профессиональным характером.

При этом в НАТО сообщили, что маневры в Черном море не связаны с ситуацией на юге Украины. По словам представительства командования Sea Breeze, военные учения проводятся не из-за эскалации вооруженного конфликта к Донбассе.