Авербух рассказал о совместном участии Загитовой и Медведевой в «Ледниковом периоде»

Москва, 10 июля. Тренер по фигурному катанию и хореограф Илья Авербух считает, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова может появиться на шоу «Ледниковый период» вместе с серебряным призером игр в корейском Пхенчхане Евгенией Медведевой. Не секрет, что девушки долгое время были соперницами и даже ссорились в Сети.

«Я абсолютно убежден, что это две великие спортсменки, которым совершенно нечего между собой делить, и болельщики их обеих просто обожают», — считает Авербух.

Сам хореограф отметил, что будет счастлив, если спортсменки появятся вместе в новом сезоне «Ледникового периода».

Известному тренеру наплевать, в каком качестве девушки станут участницами шоу. По его словам, спортсменки интересны зрителям в любой ипостаси.