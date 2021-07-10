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Авербух рассказал о совместном участии Загитовой и Медведевой в «Ледниковом периоде»

Шоу-бизнес
Авербух рассказал о совместном участии Загитовой и Медведевой в «Ледниковом периоде»
Невские Новости  /  Дмитрий Матвеев

Москва, 10 июля. Тренер по фигурному катанию и хореограф Илья Авербух считает, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова может появиться на шоу «Ледниковый период» вместе с серебряным призером игр в корейском Пхенчхане Евгенией Медведевой. Не секрет, что девушки долгое время были соперницами и даже ссорились в Сети. 

«Я абсолютно убежден, что это две великие спортсменки, которым совершенно нечего между собой делить, и болельщики их обеих просто обожают», — считает Авербух. 

Сам хореограф отметил, что будет счастлив, если спортсменки появятся вместе в новом сезоне «Ледникового периода». 

Известному тренеру наплевать, в каком качестве девушки станут участницами шоу. По его словам, спортсменки интересны зрителям в любой ипостаси. 

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спорт ледниковый период шоу-бизнес авербух медведева загитова
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